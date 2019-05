Nobile Contrada dell'Oca: il programma della Festa Titolare 2019

Festa Titolare in onore di Santa Caterina

8 - 12 maggio 2019



Ore 18,30 – Sala delle Vittorie: “Presentazione del restauro dell’Altare”.

Da mercoledì 8 a domenica 12 maggio si svolgerà la Festa Titolare della Nobile Contrada dell'Oca. Questo il programma dei Festeggiamenti in onore di Santa Caterina da Siena.MERCOLEDÌ 8 MAGGIOOre 17,00 - Fonti di Fontebranda: Memorial “Gabriele Sacchi”.Ore 18,00 – Apertura delle Nuove Stanze degli Anatroccoli.Ore 19,00 – La Frasca.GIOVEDÌ 9 MAGGIOOre 17,00 – La Nobile Contrada Dell’Oca rende omaggio agli Ospiti del Campansi.Ore 19,30 – Benedizione dell’Altare.Ore 20,30 - Cena della Comparsa.VENERDÌ 10 MAGGIO 2019Ore 18,30 – Conferenza del Prof. Tomaso Montanari “Metterete fuoco in tutta Italia”: Santa Caterina patrona della nazione italiana.Ore 20,30 – Cena nel Portico dei Comuni d'Italia.Prevendita tessere per la cena da giovedì 2 maggio: c/o Segreteria Unica dell'incrociata. dalle 18,00 alle 19,00 e c/o la Soc. Trieste dalle 21,00 alle 23,00.SABATO 11 MAGGIO 2019Ore 10,30 - Omaggio ai Contradaioli defunti.Ore 16,30 - Sala delle Vittorie: Cerimonia di "Iniziazione" dei giovani Ocaioli.Ore 18,00 - Fonti di Fontebranda: Battesimo Contradaiolo.Ore 21,00 - Piazza Indipendenza: Ricevimento della Signoria.Ore 21,15 - Oratorio di S.Caterina: Solenne Mattutino.Ore 21,30 - Giochi, attività varie e concerto bandistico.DOMENICA 12 MAGGIO 2019Ore 08,00 - Partenza della Comparsa per le onoranze ai Protettori e alle Consorelle.Ore 11,00 - Altare di S.Caterina: Santa Messa Solenne e Suffragio dei Defunti.Ore 13,00 - Rientro della Comparsa.Ore 15,00 - Trasferimento del busto di Santa Caterina alla Basilica di S.Domenico.Ore 15,30 - Partenza della Comparsa per le onoranze ai Protettori e alle Consorelle.Ore 18,30 - Piazza del Campo: Ritrovo dei Contradaioli e corteo per le vie della città.Ore 19,30 - Piazza S.Domenico: Solenne processione in onore di S.Caterina.Ore 20,30 - Cena presso la Società Trieste.