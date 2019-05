Nobile Contrada dell'Oca: Festa Titolare 2019, i nomi dei battezzati

In occasione della Festa Titolare della Nobile Contrada dell'Oca si è svolto sabato 11 maggio il Battesimo Contradaiolo.Di seguito l'elenco dei 43 battezzati alle Fonti di Fontebranda per la Festa Titolare 2019 in onore di Santa Caterina da Siena.Giulio Acito, Carlo Stefano Bersatti, Francesco Bersatti, Arianna Bianchi, Carmelo Bisicchia, Giulia Brizzi, Elisabetta Buti, Riccardo Carbone, Alessandro Casale, Matteo Casale, Sara Contemori, Asia Cortigiano, Edoardo Crainz, Clotilde Di Raimo, Jennifer Fanti, Matteo Galli, Emma Gatti, Antonella Giardino Torchia, Francesco Giordano, Alice Maddalena Iadevaia, Aurora Landi, MariaSole Landi, Adele Lazzari, Niccolò Marchesini, Rachele Marzucchi, Sergio Hugo Matelli, Enrico Matteucci, Jessica Migliorini, Stefano Montecchi, Giovanna Morbini, Cloe Pagliantini, Alessandro Papa, Michele Pennacchio, Federica Pesce, Gianni Pieri, Jasmeen Vittoria Poggialini, Emilia Rapone, Ludovica Rugi, Giulio Soriani, Miriam Torricella, Ambrosia Tozzi, Violante Maria Valenti Quinterio e Flavia Volterrani.

NOBILE CONTRADA DELL'OCA

Stemma d'oro, un'oca coronata alla reale su di una zolla erbosa, con al collo un nastro azzurro da cui pende la croce di Savoia Stemma d'oro, un'oca coronata alla reale su di una zolla erbosa, con al collo un nastro azzurro da cui pende la croce di Savoia

Bianco e verde con liste rosse: Clangit ad arma: La Contrada ha il titolo di "Nobile" per il valore dei suoi soldati nella battaglia di Montemaggio (1145), in quella di Montaperti (1260), dopo la quale ebbe il titolo di "governatora", e nella guerra di Siena (1552-1555), inoltre, per aver costruito a proprie spese l'acquedotto dei "bottini"AvvedutezzaSant'Antonio, San Pellegrino: TintoriTerzo di CamolliaVicolo del Tiratoio, 13"Trieste"Santa Caterina da Siena29 aprile - la Contrada la festeggia in maggioCostruito fra il 1464 e il 1474 dagli abitanti di Fontebranda, al piano terreno della casa ove nel 1347 nacque Santa Caterinail battesimo contradaiolo ha luogo alle fonti di Fontebranda (XII-XIII sec.) nella via omonimaTorreper la Contrada 66 - per il Comune 652 Luglio 2013 - Giovanni Atzeni detto Tittia su Guess