Contrada dell'Oca, Stefano Bernardini confermato Capitano

Il 15 ottobre scorso si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Capitano della Nobile Contrada dell'Oca, relativamente al biennio 2021-22. Stefano Bernardini è risultato eletto Capitano per acclamazione.

NOBILE CONTRADA DELL'OCA

Stemma d'oro, un'oca coronata alla reale su di una zolla erbosa, con al collo un nastro azzurro da cui pende la croce di Savoia Stemma d'oro, un'oca coronata alla reale su di una zolla erbosa, con al collo un nastro azzurro da cui pende la croce di Savoia

Bianco e verde con liste rosse: Clangit ad arma: La Contrada ha il titolo di "Nobile" per il valore dei suoi soldati nella battaglia di Montemaggio (1145), in quella di Montaperti (1260), dopo la quale ebbe il titolo di "governatora", e nella guerra di Siena (1552-1555), inoltre, per aver costruito a proprie spese l'acquedotto dei "bottini"AvvedutezzaSant'Antonio, San Pellegrino: TintoriTerzo di CamolliaVicolo del Tiratoio, 13"Trieste"Santa Caterina da Siena29 aprile - la Contrada la festeggia in maggioCostruito fra il 1464 e il 1474 dagli abitanti di Fontebranda, al piano terreno della casa ove nel 1347 nacque Santa Caterinail battesimo contradaiolo ha luogo alle fonti di Fontebranda (XII-XIII sec.) nella via omonimaTorreper la Contrada 66 - per il Comune 652 Luglio 2013 - Giovanni Atzeni detto Tittia su Guess