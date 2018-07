I grandi canti popolari americani risuonano nell’Onda

Le Mountain Voices in concerto mercoledì 18 luglio alle ore 21 nella chiesa di San Giuseppe

Una serata di grandi emozioni all’insegna dei canti popolari americani. È quella in programma mercoledì 18 luglio alle ore 21 nella chiesa di San Giuseppe della Contrada Capitana dell’Onda. Il concerto, organizzato dall’associazione culturale “Policarpo Bandini” in collaborazione con la Società delle Donne dell’Onda, vedrà protagonisti i “Mountain Voices”. Il gruppo, diretto dal maestro Glenn McLure, è composto da cantanti provenienti dalle Adirondack Mountains, una zona che fa parte dello Stato di New York, verso la frontiera canadese.Una parte del repertorio delle Mountain Voices, anche della serata in Malborghetto, sarà dedicata ai canti spirituals. Pezzi della tradizione afro - americana che portano alla luce una narrazione di coraggio e una forte spinta verso la libertà. Sono la testimonianza delle persone che camminavano lungo le gallerie ferroviarie per sfuggire alla vergogna della schiavitù: per coloro che scappavano e coloro che rischiavano tutto per aiutarli, gli spirituals hanno creato uno spazio psicologico di libertà, che li sosteneva in questo difficile cammino.Per info: www.contradacapitanadellonda.com