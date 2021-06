Contrada Capitana dell'Onda: il programma della Festa Titolare 2021

Festa Titolare in onore della Visitazione di Maria Vergine a Santa Elisabetta

26-27 giugno 2021



Da sabato 26 a domenica 27 giugno si svolgerà la Festa Titolare della Contrada Capitana dell'Onda. Questo il programma dei Festeggiamenti in onore della Visitazione di Maria Vergine a Santa Elisabetta.alle 9.30 nella Chiesa di San Giuseppe, si svolgerà la S.Messa in memoria degli ondaioli defunti;alle 10 si terranno le onoranze agli ondaioli defunti ai cimiteri del Laterino e della Misericordia;alle 17, nella cripta della chiesa di San Giuseppe l’ondaiolo Massimo Spessot presenterà il suo libro dal titolo "I Miracoli del Crocefisso dei Legnaioli", mentre alle 18 sarà la volta della cerimonia di ingresso dei Piccoli Delfini nel Gruppo Giovani Ondaioli e della cerimonia dei 16 anni;alle 19.45 in Piazza del Campo è in programma il ricevimento della Signoria prima del solenne Mattutino, previsto alle ore 20 nella chiesa di San Giuseppe;a seguire cena nel rione.alle 10.30 si svolgerà il battesimo contradaiolo.Modalità vendita tessere cene. Le tessere saranno in vendita nei locali della Società Giovanni Duprè. Per la cena della Festa titolare di sabato 26 giugno la vendita si svolgerà il 22 e 23 giugno dalle 17.30 alle 19 e dalle 21.30 alle 22.30 e il 24 giugno dalle 17.30 alle 19.Per le cene in programma dal 29 giugno al 1 luglio la vendita si svolgerà dal 22 al 25 giugno dalle 17.30 alle 19 e dalle 21.30 alle 22.30; il 26 giugno dalle 17.30 alle 19, il 28 giugno dalle 17.30 alle 19 e dalle 21.30 alle 22.30; il 29 e 30 giugno dalle 17.30 alle 19.