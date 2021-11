L’Onda rinnova il Seggio direttivo: Massimo Spessot è il nuovo priore

Massimo Spessot è il nuovo priore della Contrada Capitana dell’Onda. Spessot, eletto con il 93 per cento dei voti, sarà affiancato dai vicari Sandro Coselschi, Chiara Giallombardo, Roberto Lusini e Giancarlo Monari. Il nuovo presidente del Gruppo Giovani Ondaioli, invece, sarà Francesco Toscano e i due vice Niccolò Aurigi e Alessia Scaccia.



Il secondo giorno di elezioni si è svolto in un clima di tristezza per il popolo di Malborghetto, per l'improvvisa scomparsa di Giulio Minelli, ondaiolo molto amato e conosciuto. I funerali si svolgeranno mercoledì 17 novembre alle ore 15 nella Chiesa di San Giuseppe.



“I cittadini – afferma il neo priore, Massimo Spessot - capiranno questo breve comunicato. I seggi si sono chiusi pochi minuti fa e da nuovo priore dell’Onda devo comunicare un'altra grave perdita che il nostro popolo deve subire a distanza di pochissimi giorni. Piangiamo tutti Giulio Minelli, scomparso oggi nel primo pomeriggio. Maggiorente della Contrada, persona amata e stimata da tutti, uomo che ha dato tantissimo alla sua Contrada e alle persone dell’Onda. Gli vogliamo tutti bene. È un grande dolore per tutti noi, purtroppo oggi non è un giorno di festa. Ci saranno altri momenti per celebrare la nostra Contrada”.