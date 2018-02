''Strade Bianche'' e celesti. La corsa ciclistica fa tappa nell’Onda

Venerdì 2 marzo cena nei locali della Società Giovanni Duprè

Una corsa ciclistica che è già una classica, una Contrada, e la voglia di stare insieme per condividere un momento di grande sport. Sono questi gli ingredienti della “Strade Bianche e celesti”, la serata in programma venerdì 2 marzo alle ore 20.30 nei locali della Società Giovanni Duprè, in vicolo di San Salvadore 24.La cena sarà l’occasione per prepararsi alla doppia competizione di sabato 3 marzo, riservata alle donne, e domenica 4 marzo, per gli uomini, che vedrà confrontarsi sulle “Strade Bianche” del territorio senese i più grandi campioni e le più grandi campionesse delle due ruote. Il rione di Malborghetto ospiterà nei locali della “Duprè” l’organizzazione ufficiale della manifestazione, giornalisti, vecchi campioni e tutto il mondo che ruota intorno alla corsa ciclistica.“Abbiamo organizzato questa cena – afferma Massimo Castagnini, priore della Contrada Capitana dell’Onda – con grande piacere. Le Strade Bianche è un evento di livello internazionale, tanto da essere definita come ‘la classica del Nord più a Sud d’Europa’. L’augurio è quello di passare una serata piacevole che da un lato ci farà entrare nel vivo della manifestazione e, dall’altro, farà conoscere meglio la realtà della nostra Contrada alle tante persone che lavorano intorno alla corsa”.Per qualsiasi informazione è possibile visitare il sito www.contradacapitanadellonda.it, o inviare un’email all’indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.