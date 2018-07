Palio di Siena del 2 luglio 2018: oggi pomeriggio il Corteo del Drago vittorioso

Si terrà oggi pomeriggio, domenica 8 luglio, il Corteo della vittoria della Contrada del Drago che ha trionfato nella Carriera del 2 luglio scorso con Andrea Mari detto Brio su Rocco Nice.Grande festa quindi per i contradaioli di Camporegio che festeggeranno per la vie di Siena fino ad arrivare in Piazza Duomo, attorno alle 18, con il Drappellone di Emilio Giannelli, e ovviamento Brio e Rocco Nice protagonisti. Poco più tardi, alle 19, l'estrazione delle tre contrade che si aggiungeranno alle sette che corrono di diritto - tra le quali anche il Drago - nel Palio di Siena del 16 agosto 2018 dedicato alla Madonna dell'Assunta.