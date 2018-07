Valdimontone, Lupa e Bruco sono le Contrade estratte per il Palio di Siena del 16 agosto 2018 - FOTOGALLERY

Si sono aggiunte a

Dalle trifore del primo piano di Palazzo pubblico che si affacciano su Piazza del Campo, sono state esposte nell'ordine le bandiere delle Contrade estratte, a fianco di quelle che partecipano di diritto alla Carriera, andando così a completare il lotto delle dieci al canape.

La Contrada del Leocorno ha estratto il Valdimontone, la Torre la Lupa e la Lupa il Bruco.

L'ordine di estrazione delle altre sette Contrade non partecipanti alla prossima carriera, le cui bandiere sono state esposte dalle trifore del piano superiore, è stato il seguente: Chiocciola, Oca, Selva, Aquila, Onda, Torre e Istrice. Queste saranno le Contrade che correranno di diritto il Palio del 16 agosto 2019.

Dopo l'estrazione è giunta la conferma del mossiere Fabio Magni per il prossimo Palio.

LEOCORNO - Vittorie ufficiali: per la Contrada 32 - per il Comune 30

Ultima vittoria: 16 Agosto 2007 - Jonatan Bartoletti detto Scompiglio su Brento

Ultima vittoria: 16 Agosto 2007 - Jonatan Bartoletti detto Scompiglio su Brento

PANTERA - Vittorie ufficiali: per la Contrada 29 - per il Comune 26
Ultima vittoria: 2 luglio 2006 - Andrea Mari detto Brio su Choci

CIVETTA - Vittorie ufficiali: per la Contrada 37 - per il Comune 34
Ultima vittoria: 16 agosto 2014 - Andrea Mari detto Brio su Occolè

DRAGO - Vittorie ufficiali: per la Contrada 38 - per il Comune 38

Ultima vittoria: 2 luglio 2018 - Andrea Mari detto Brio su Rocco Nice

Ultima vittoria: 2 luglio 2018 - Andrea Mari detto Brio su Rocco Nice

TARTUCA - Vittorie ufficiali: per la Contrada 53 1/2 - per il Comune 47 1/2

Ultima vittoria: 16 agosto 2010 - Luigi Bruschelli detto Trecciolino su Istriceddu

Ultima vittoria: 16 agosto 2010 - Luigi Bruschelli detto Trecciolino su Istriceddu

NICCHIO - Vittorie ufficiali: per la Contrada 47 - per il Comune 42

Ultima vittoria: 16 agosto 1998 - Dario Colagè detto Il Bufera su Re Artù

Ultima vittoria: 16 agosto 1998 - Dario Colagè detto Il Bufera su Re Artù

GIRAFFA - Vittorie ufficiali: per la Contrada 41 - per il Comune 35

Ultima vittoria: 2 luglio 2017 - Jonatan Bartoletti detto Scompiglio su Sarbana

Ultima vittoria: 2 luglio 2017 - Jonatan Bartoletti detto Scompiglio su Sarbana

VALDIMONTONE - Vittorie ufficiali: per la Contrada 48 - per il Comune 44

Ultima vittoria: 16 Agosto 2012 - Jonathan Bartoletti detto Scompiglio su Lo Specialista

LUPA

-

Vittorie ufficiali: per la Contrada 36 - per il Comune 36

Ultima vittoria: 16 agosto 2016 - Jonatan Bartoletti detto Scompiglio su Preziosa Penelope

BRUCO

-

Vittorie ufficiali: per la Contrada 42 - per il Comune 37

Ultima vittoria: 16 agosto 2008 - Giuseppe Zedde detto Gingillo su Elisir Logudoro



















































