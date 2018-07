Il Comune di Siena ha presentato questa mattina, martedì 10 luglio, alla Procura della Repubblica un esposto contro la Sisal Group spa, azienda italiana che opera nel settore del gioco e delle scommesse online.Il Sindaco Luigi De Mossi ha deciso di presentare l'esposto come “segno chiaro di difesa delle nostre tradizioni - ha dichiarato De Mossi – Non è accettabile che il giorno del Palio sul sito del gruppo Sisal era possibile scommettere sulla Corsa, quando questo è vietato oltretutto dalla legge sin dal 2008. Non accetterò mai speculazioni sulla nostra Festa”.