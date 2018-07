Palio di Siena, modificata la circolare Gabrielli: maggior difesa delle tradizioni e norme più elastiche

"Il Ministero dell’Interno ha raccolto l'appello di Fratelli d'Italia e ha modificato le norme previste dalla cosiddetta “circolare Gabrielli”: questo permetterà di salvare tutte quelle manifestazioni pubbliche che costituiscono l’ossatura dell’identità italiana e rappresentano un volano economico e culturale per le comunità locali, tra cui il nostro Palio di Siena, colpito duramente con l'afflusso minimo di spettatori in Piazza del Campo, che rendeva triste e semivuota la stessa Piazza in una Festa che invece è di per sè, festa di popolo." Così un intervento di Fratelli d'Italia."Una battaglia che abbiamo sposato fin dall’inizio e che abbiamo scritto nero su bianco con una mozione depositata alla Camera. È una vittoria del buon senso, è una vittoria dei sindaci e degli amministratori locali, è una vittoria di tutte quelle realtà territoriali che con il loro straordinario lavoro difendono le nostre tradizioni, tra cui il nostro Palio. In pratica le decisioni adesso saranno più elastiche e demandate alle autorità locali che dovranno decidere volta per volta tenuto conto delle contingenze e delle attualità.Soddisfazione viene espressa da Fratelli d’Italia di Siena a partire dall’Assessore Francesco Michelotti, dal capogruppo in consiglio comunale Maurizio Forzoni, e soddisfazione anche del Coordinatore di Siena Lorenzo Rosso che da tempo aveva segnalato questa anomalia che rendeva tristemente semivuota la Piazza del Campo durante la corsa più bella del mondo."