Palio di Siena: modifica circolare Gabrielli, il commento di Luigi de Mossi

La nuova direttiva del Governo sul fronte della sicurezza nelle manifestazioni pubbliche, a firma del ministro Matteo Salvini, riforma parte delle direttive contenute nella circolare Gabrielli dell’anno scorso, semplificando e rendendo più elastica l'organizzazione di manifestazioni pubbliche e in tal modo tutelando le manifestazioni tradizionali come il Palio, penalizzata dall'afflusso di un minimo numero di spettatori in Piazza del Campo."Questo è il segno concreto che la collaborazione fattiva e proficua con i partiti che hanno un riferimento in Parlamento è fondamentale - ha dichiarato il sindaco di Siena, Luigi De Mossi -. I partiti sono uno strumento importante per portare al Governo le istanze del nostro territorio.Ringrazio l'onorevole Giovanni Donzelli che si è speso molto in questa battaglia per la modifica di una circolare che influiva moltissimo sul Palio. Questo è un altro esempio di buona pratica nei rapporti tra Siena ed il Governo. "