Uniti per Siena interviene sulle nuove norme di sicurezza per il Palio

"Dopo neppure un mese dal suo insediamento la nuova amministrazione De Mossi può vantare un grande successo, la modifica della circolare Gabrielli che stava snaturando la nostra festa più importante". Così un intervento di Uniti per Siena"Vero che da quando questa circolare era stata emanata aveva trovato più di un oppositore ma stranamente solo il vecchio Sindaco di Siena Valentini, a parte proclami roboanti come sempre, si era posto supino ad accettare ogni richiesta che calava dall'alto. Adesso grazie ad una amministrazione più attenta a questa città ed alle sue tradizioni, sono stati attivati i giusti canali per poter mantenere il Palio con quelle caratteristiche che lo fanno risaltare per bellezza in tutto il mondo, e non trasformarlo in una fiera di paese o mero spettacolo folcloristico. Aver invitato al Palio di Luglio l'Onorevole Meloni e il Ministro Salvini, non è stato un mero espediente di visibilità ma anche e soprattutto un modo per far capire cosa sia la nostra festa e quali peculiarità abbia, e grazie a questo in pochissimo tempo è stata emanata una nuova circolare che cancella con un colpo di spugna quella redatta da Gabrielli nel 2017. Purtroppo qualcuno che ormai è all'opposizione, Valentini, non accetta tutto questo e in parte si vuole arrogare meriti che non ha quasi dicendo che la nuova circolare è stata anticipata da quello che aveva fatto lui a Siena. L'unica cosa certa è che questa nuova amministrazione si rimbocca le maniche e lavora, e non si limita a fare bei discorsi come hanno sempre fatto le amministrazioni precedenti."Uniti per Siena