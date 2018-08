Palio di Siena del 16 agosto 2018: TRIONFA LA LUPA

L'ordine di ingresso ai canapi è stato il seguente: Drago, Giraffa, Civetta, Pantera, Tartuca, Nicchio, Valdimontone, Bruco, Leocorno e Lupa di rincorsa

Al terzo allineamento, con più calma tra i canapi, anche se il Valdimontone si ostina a stare girato, entra la Lupa (dopo qualche "sollecito" da parte del pubblico), mossa valida e ottimo spunto al via di Civetta, Giraffa, Pantera, Bruco e Montone. Al primo San Martino passa prima la Lupa che supera all'interno la Giraffa con una traiettoria formidabile di Gingillo e Porto Alabe. Seguono Civetta e Nicchio mentre cade il Valdimontone.



Nel secondo giro allunga Porto Alabe seguito da Giraffa, Nicchio e Bruco. Al secondo Casato cade Luigi Bruschelli che sbatte sul colonnino, e continua a condurre la coppia formata dalla Lupa con un buon margine sulla Giraffa.



La Lupa continua percorrendo il terzo giro con un buon vantaggio e va a vincere il Palio di Siena del 16 agosto con Giuseppe Zedde detto Gingillo su Porto Alabe davanti a Giraffa e Drago.

L'ordine di ingresso tra i canapi

del PALIO DI SIENA DEL 16 AGOSTO 2018



(contrada, nome cavallo, manto, sesso, età, proprietario;

nome fantino, soprannome)



DRAGO - PATHOS DE OZIERI - baio C 10 - Giorgio Campanini - PATHOS DE OZIERI - baio C 10 -

Andrea Mari detto Brio

GIRAFFA - QUEEN WINNER - baio F 9 - Sandra Rossi - QUEEN WINNER - baio F 9 - Francesco Caria detto Tremendo CIVETTA - TABACCO - sauro C 6 - Antonio Siri - TABACCO - sauro C 6 - Giosuè Carboni detto Carburo

PANTERA - REXY - baio oscuro C 8 - Nicola Sandroni - REXY - baio oscuro C 8 -

Jonatan Bartoletti detto Scompiglio TARTUCA - RODRIGO BAIO - baio C 8 - Massimo Maria Alessi - RODRIGO BAIO - baio C 8 - Giovanni Atzeni detto Tittia NICCHIO - TALE E QUALE - baio C 6 - Osvaldo Costa - TALE E QUALE - baio C 6 - Luigi Bruschelli detto Trecciolino VALDIMONTONE - SCHIETTA - baio F 7 - Anna Maoddi - SCHIETTA - baio F 7 - Antonio Siri detto Amsicora BRUCO - SOLO TUE DUE - sauro C 7 - Chiara Falciani - SOLO TUE DUE - sauro C 7 - Sebastiano Murtas detto Grandine LEOCORNO - OSAMA BIN - baio C 11 - Mark Harris Getty - OSAMA BIN - baio C 11 - Carlo Sanna detto Brigante LUPA - PORTO ALABE - sauro C 10 - Fabrizio Brogi RINCORSA- PORTO ALABE - sauro C 10 -

Giuseppe Zedde detto Gingillo



La Contrada della Lupa, che era di rincorsa, ha vinto il Palio di Siena del 16 agosto 2018 corso in onore della Madonna dell'Assunta con Giuseppe Zedde detto Gingillo su Porto Alabe andando così a conquistare il Drappellone realizzato dall'artista belga Charles Szymkowicz.La corsa è stata preceduta dalla tradizionale carica del drappello dei Carabinieri a cavallo e dal Corteo storico.Con il seguente ordine di chiamata tra i canapi: Drago, Giraffa, Civetta, Pantera, Tartuca, Nicchio, Valdimontone, Bruco, Leocorno e Lupa di rincorsa di rincorsa; il mossiere Fabio Magni fa uscire per una volta i cavalli dai canapi per tranquillizzarli (come ormai consuetudine) dando così anche il tempo ai fantini di parlare con la rincorsa e fare accordi tra loro (i cosiddetti partiti). Due le coppie di rivali in Piazza: Civetta-Leocorno e Nicchio-Valdimontone che ancora una volta si trovano accanto alla mossa.Secondo allineamento, con i cavalli piuttosto bassi tra i canapi e qualche piccola scaramuccia tra Nicchio e Montone. All'inizio tutto abbastanza regolare ma un po' alla volta i barberi iniziano ad innervosirsi e comincia un po' di confusione che consiglia al mossiere di fare uscire nuovamente i cavalli.