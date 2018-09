Si è tenuta ieri, venerdì 21 settembre, la prima serata dei festeggiamenti per la vittoria della Contrada del Drago nel Palio di Siena di Provenzano dello scorso 2 luglio con Andrea Mari detto Brio su Rocco Nice. In quasi 400 i contradaioli che hanno animato via del Paradiso fino alla foresta incantata a San Domenico.