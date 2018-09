Estratte le dieci Contrade per il Palio di Siena Straordinario del 20 ottobre 2018 - FOTOGALLERY

Torre, Lupa, Chiocciola, Oca, Drago, Tartuca, Selva, Civetta, Nicchio e Giraffa sono le Contrade estratte

Torre, Lupa, Chiocciola, Oca, Drago, Tartuca, Selva, Civetta, Nicchio e Giraffa sono le dieci Contrade estratte a sorte questa sera, domenica 30 settembre a partire dalle 17.30, all'interno del Palazzo comunale in Piazza del Campo a Siena e che prenderanno parte al Palio di Siena Straordinario del 20 ottobre 2018 che si corre in occasione del Centenario della Prima Guerra Mondiale. Sono quindi due le coppie di rivali in campo Torre e Oca, Chiocciola e Tartuca.

Diverso il metodo di estrazione, trattandosi di una Carriera straordinaria. E’ stato, infatti, il sindaco Luigi De Mossi, a estrarre la prima Contrada: la Torre, il cui capitano ha estratto la Lupa, e così di seguito fino alla decima.

Dalle trifore del primo piano di Palazzo pubblico che si affacciano su una Piazza del Campo mai vista così gremita in occasione di un'estrazione, sono state esposte nell'ordine le bandiere delle Contrade estratte, mentre le altre sette che non disputeranno il Palio sono state esposte al secondo piano nell'ordine di estrazione che sarà quello che le Contrade avranno nel Corteo Storico: Aquila, Bruco, Istrice, Onda, Leocorno, Valdimontone e Pantera.

Le 10 Contrade che correranno il

Palio di Siena Straordinario del 20 ottobre 2018



TORRE

Vittorie ufficiali: per la Contrada 51 - per il Comune 45

Ultima vittoria: 2 Luglio 2015 - Andrea Mari detto Brio su Morosita Prima

LUPA - Vittorie ufficiali: per la Contrada 37 - per il Comune 37 Ultima vittoria: 16 agosto 2018 - Giuseppe Zedde detto Gingillo su Porto Alabe

CHIOCCIOLA - Vittorie ufficiali: per la Contrada 54 - per il Comune 51 Ultima vittoria: 16 agosto 1999 - Massimo Coghe detto Massimino su Votta Votta

OCA - Vittorie ufficiali: per la Contrada 66 - per il Comune 65 Ultima vittoria: 2 Luglio 2013 - Giovanni Atzeni detto Tittia su Guess

DRAGO - Vittorie ufficiali: per la Contrada 38 - per il Comune 38

Ultima vittoria: 2 luglio 2018 - Andrea Mari detto Brio su Rocco Nice

TARTUCA - Vittorie ufficiali: per la Contrada 53 1/2 - per il Comune 47 1/2 Ultima vittoria: 16 agosto 2010 - Luigi Bruschelli detto Trecciolino su Istriceddu

SELVA - Vittorie ufficiali: per la Contrada 38 - per il Comune 38 Ultima vittoria: 17 agosto 2015 - Giovanni Atzeni detto Tittia su Polonski

CIVETTA - Vittorie ufficiali: per la Contrada 37 - per il Comune 34 Ultima vittoria: 16 agosto 2014 - Andrea Mari detto Brio su Occolè

NICCHIO - Vittorie ufficiali: per la Contrada 47 - per il Comune 42

Ultima vittoria: 16 agosto 1998 - Dario Colagè detto Il Bufera su Re Artù

GIRAFFA - Vittorie ufficiali: per la Contrada 41 - per il Comune 35



Ultima vittoria: 2 luglio 2017 - Jonatan Bartoletti detto Scompiglio su Sarbana