La Fanfara dei Bersaglieri parteciperà al Palio dedicato al Centenario della fine della Prima Guerra Mondiale

L'Associazione Nazionale Bersaglieri parteciperà con la propria Fanfara della città di Siena al Palio Straordinario dedicato al Centenario della fine della Prima Guerra Mondiale che si terrà il 20 ottobre 2018.Il primo appuntamento con la Fanfara è per domenica 14 ottobre in occasione della presentazione del Drappellone. Il gruppo, di circa 28-30 elementi, farà il suo ingresso in Piazza del Campo dal Chiasso Largo e si radunerà alle 16 davanti a Palazzo per un concerto che terminerà alle 16.45 circa. Alle 17.15 si terrà nel Cortile del Podestà di Palazzo Pubblico la presentazione del Drappellone del Maestro Gian Marco Montesano che verrà illustrato da Beatrice Buscaroli, docente di arte contemporanea all’Università di Bologna, sede di Ravenna e del Masgalano offerto dai gruppi piccoli e giovani delle Contrade, realizzato da Sara Cafarelli.Il giorno del Palio alle 14.45, subito dopo il Drappello dei Carabinieri a cavallo - che per questa occasione effettuerà il giro di Piazza al passo per tutelare la tenuta del tufo - la Fanfara, composta da circa 30 elementi, farà il suo ingresso in Piazza Del Campo dalla bocca del Casato e si porterà verso la Mossa al passo da dove, in omaggio alle Autorità ed a tutti i presenti, partirà con il tradizionale “passo di corsa” per poi lasciare la Piazza.Alle 14.50 farà il suo ingresso nel Campo il Corteo Storico.