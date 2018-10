Si è svolta alle 18.30 di oggi, martedì 9 ottobre, presso la Sala delle Vittorie della Contrada della Torre la presentazione del Minimasgalano, l'opera che andrà in premio alla Comparsa vincitrice della XLIII Manifestazione giovani alfieri e tamburini in programma sabato 13 ottobre, dalle ore 16.30 in Piazza del Campo e organizzata come ogni anno dalla Contrada della Torre realizzata e offerta quest'anno dal Comitato Amici del Palio per i 70 anni dalla sua fondazione.