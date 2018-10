Palio di Siena Straordinario del 20 ottobre 2018, il bilancio delle previsite - FOTOGALLERY

L’unica giornata di previsite in programma in vista del palio straordinario del prossimo 20 ottobre si è conclusa poca fa con alcune assenze eccellenti. I cavalli hanno iniziato ad arrivare alla clinica del Ceppo alle 7.30 di questa mattina con Porto Alabe che ha aperto le danze. La prima sorpresa, o meglio dire la prima conferma, è arrivata verso le 9 quando dai van di Scompiglio non è sceso Phatos de Ozieri, uno dei big più attesi. La sua assenza non è certo passata inosservata tra gli addetti ai lavori, molto più di quella di Questurino, anche lui non presentato alle visite. Alle due assenze della mattina si è aggiunta nel pomeriggio quella di Solu Tue Due, il barbero della scuderia di Tremendo che era considerato come uno dei primi outsider nel possibile lotto dei 10. Dei 48 cavalli iscritti si sono presentati al Ceppo in 45, ma con defezioni importanti che potrebbero scompaginare i giochi. A questo punto Porto Alabe e Osama Bin rischiano l’esclusione? Presto per dirlo, prima ci sarà da aspettare la lista degli ammessi alle prove regolamentate e alla tratta, prevista per le prossime ore. E già da quel momento potremo iniziare a fare alcune valutazioni.