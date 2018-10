Palio di Siena Straordinario del 20 ottobre 2018: 28 cavalli ammessi alle prove regolamentate, 6 direttamente alla tratta

Sono 28 i cavalli ammessi alle prove regolamentate (prove di notte) per il Palio di Siena Straordinario del 20 ottobre, selezionati dopo le previsite effettuate al Ceppo e le verifiche su tutti i cavalli, che si terranno martedì 16 ottobre dalle 10 alle 12 con arrivo in piazza del Mercato alle 9.15.Sono invece 6 soggetti ammessi direttamente alla Tratta che si svolgerà la mattina di mercoledì 17 ottobre e che dovranno essere presentati dalle ore 7.30 alle 8.30.(numero, cavallo, proprietario)1. BOMBARDINO – Mark Harris Getty2. LADY SPINA – Stefano Trochei3. LAURETTA MIA – Camilla Marzi4. QUARZUS – Maurizio Pacchi5. QUEBECK SAURO – Nicola Sandroni6. RADESKI – Filippo Belluco7. RAOL – Antonio Francesco Mula8. REMOREX – Massimo Columbu9. RIO MANIGOS – Maurizio Carboni10. S'OTHIERESU – Mark Harris Getty11. SENNORESA – Alessio Giannetti12. SMERALDO NULESE – Mark Harris Getty13. SOLERO – Mario Savelli14. SUNTO – Mario Fracassi15. TAKATURSA – Luca Paddeu16. TECHERO – Massimiliano Montomoli17. TERRIBILE DA CLODIA – Mark Harris Getty18. TONINA – Elisabetta Ferrini19. TORNADA – Bachisio Carta20. TORNASOL – Mark Harris Getty21. TOUT BEAU – Tommaso Furielli22. UGO RICOTTA – Paolo Boschi23. UNA PER TUTTI – Massimo Milani24. UNAMORE – Stefano Vanni25. UNGARO DE BONORVA – Harry Arthur Louis Westerman26. UNIDOS – Carmen Tiezzi Magi27. URSELLA – Giuseppe Corrias28. VIOLENTA DA CLODIA - Theodore William Thomas Westerman(numero, cavallo, proprietario)1. OSAMA BIN – Mark Harris Getty2. PORTO ALABE – Fabrizio Brogi3. QUERIDA DE MARCHESANA – Luca D'Ambrosio4. ROMBO DE SEDINI – Augusto Posta5. SCHIETTA – Anna Maoddi6. SORIGHITTU – Simone Pistolesi