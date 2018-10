Palio di Siena Straordinario del 20 ottobre 2018: il commento sui cavalli ammessi alle prove regolamentate e alla tratta

Sono 34 i cavalli che hanno superato le previsite di mercoledì 10 ottobre. La truppa, quindi, si assottiglia ancora e passa da 45 a 34.Gli ammessi alle prove regolamentate del 16 mattina sono 28, mentre i soggetti che andranno direttamente alla tratta del 17 sono 6, tutti con almeno una carriera alle spalle e uno solo, Porto Alabe, vittorioso. Oltre al barbero che ha trionfato ad agosto nella Lupa con Gingillo troviamo Osama Bin, Querida de Marchesana, Sorighittu, Rombo de Sedini e Schietta.La compagine è destinata ad assottigliarsi ancora dopo le batterie del 16 mattina e ad una prima previsione potremmo indicare in circa 25 il numero dei soggetti che andranno alla tratta. Tra i cavalli che disputeranno le batterie del 16 ci sono anche Smeraldo Nulese, che in Piazza ha già debuttato, ed il chiacchierato Rio Manigos, soggetto della scuderia di Giosué Carboni che è considerato tra i cavalli più interessanti.Adesso non ci resta che attendere il prossimo passaggio, ovvero le prove regolamentate del 16, che serviranno per una ulteriore scrematura e potrebbero anche dare maggiori indicazioni sulla composizione del lotto.