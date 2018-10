Palio Straordinario del 20 ottobre: le modifiche ai servizi bus

Dal 17 al 20 ottobre saranno previste modifiche rispetto ai consueti percorsi delle linee urbane

Con il Palio straordinario anche Tiemme/Siena Mobilità introdurrà delle variazioni ai servizi di trasporto pubblico della rete urbana di Siena. Le variazioni saranno in vigore da mercoledì 17 a sabato 20 ottobre, interessando le linee urbane e i servizi scuolabus.Le linee urbane interessate da variazioni di percorso o di capolinea saranno le linee s21, s22, s26, s27, s29, 50N (linea notturna), le linee “Pollicino” s51, s52, s54 e la 590 (infermieri).Servizi scuolabusI servizi scuolabus degli istituti scolastici del Comune di Siena, di ogni ordine e grado, saranno regolari nei giorni dal 17 al 20 ottobre 2018. L’unica variazione riguarda il termine delle lezioni pomeridiane che, anziché alle 16.30, sarà anticipata alle 14.30. Di conseguenza sarà anticipato alle 14.30 il servizio delle linee delle scuole Duprè (linea marrone, arancione, gialla, rossa, verde, rosa e blu), Saffi (linea A, B, C, D, E), Simone Martini (A, B e C), scuola Tozzi (linea A), scuola Peruzzi (linee A, 585 e 586), scuola Pascoli (linea 597, valida il giovedì), scuola Arbia (linea rossa), scuola Colleverde (553, solo giovedì) e scuola materna Arbia. Gli istituti secondari di primo grado (Scuole medie) mantengono invariato l’orario di ingresso e uscita. Nel periodo dal 17 al 20 ottobre, non effettuano il giorno di rientro pomeridiano mantenendo l’orario di uscita normale (quando non è previsto il rientro).Per tutti i dettagli sulle singole modifiche di ciascuna linea è possibile consultare il sito internet www.tiemmespa.it nella sezione news.