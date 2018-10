Palio Straordinario: gli orari del Museo civico e della Torre del Mangia

Dal 14 al 20 ottobre, in occasione del Palio Straordinario, l’orario di apertura al pubblico del Museo Civico e della Torre del Mangia sarà il seguente: domenica 14 sia il Museo che la Torre apriranno alle 10 e chiuderanno alle 16.45, mentre lunedì 15 l’orario sarà per entrambi dalle 10 alle 19; martedì 16 l’accesso sarà possibile dalle 14, ma il Museo chiuderà alle 19 e la Torre alle 16. Mercoledì 16 rimarranno entrambi chiusi, invece giovedì 18 e venerdì 19 sarà possibile visitarli dalle 10.30 alle 15.Sabato 20 ambedue gli spazi resteranno chiusi.Si specifica che in tutte le date indicate, l’ultimo accesso è fissato 45 minuti prima della chiusura. Inoltre è possibile che l’orario della Torre del Mangia abbia variazioni per motivi legati alla sicurezza pubblica.