Manifestazione Giovani Alfieri e Tamburini: l'elenco delle comparse

E' in programma questo pomeriggio, sabato 13 ottobre dalle 16.45, la LXIII edizione della Manifestazione giovani alfieri e tamburini. Alla comparsa vincitrice andrà in premio il Minimasgalano realizzato da Guido Bellini e Aldo Giannetti, membri del Comitato. Di seguito, l'elenco delle comparse, la commissione giudicante per questa edizione, e il riepilogo delle comparse più valenti delle precedenti edizioni.COMPARSE 2018Aquila: Tamburino Duccio Bernardi /Alfieri Simone Becatti-Leonardo RicciBruco: Tamburino Alessandro Radice/ Alfieri Gabriele Di Paola-Carlo MignaniChiocciola: Tamburino Francesco Muzzi/ Alfieri Tommaso Dominati-Alessandro MariniCivetta: Tamburino Duccio Turano / Alfieri Tommaso Picchi-Alessandro Da FrassiniDrago: Tamburino Matteo Parigiani / Alfieri Matteo Lonzi- Raimondo VercellinoGiraffa: Tamburino Jacopo Manganelli / Alfieri Nicola Rossi- Filippo FantuzziIstrice: Tamburino Leonardo Bassan / Alfieri Filippo Fiugs- Giulio TilliLeocorno: Tamburino Niccolò Sammicheli / Alfieri Lorenzo Alfonsi- Micael VecchiatoLupa: Tamburino Niccolò Pacchi / Alfieri Niccolò Olla- Lorenzo OllaOca: Tamburino Giovanni Confaloni / Alfieri Tommaso Stelo- Christian BoldriniOnda: Tamburino Guglielmo Bonelli / Alfieri Filippo Scelfo - Roberto GiubbiPantera: Tamburino Duccio Parentini / Alfieri Valentino Brogi - Mattia PacchierottiSelva : Tamburino Emanuele Monnecchi / Alfieri Niccolò Orsini - Samuele CaporaliTorre: Tamburino Dario Papini / Alfieri Tommaso Provvedi - Tommaso AlbertiValdimontone : Tamburino Francesco Moran / Alfieri Matteo Sartini - Gabriele CiacciCOMMISSIONE GIUDICANTE 2018AlfieriFinetti Andrea NicchioMuzzi Emiliano istriceSampieri Umberto CivettaTamburiniPieri Michele BrucoLandi Michele OcaPetreni Paolo ChiocciolaMembro nominato dalla Contrada della TorreStefano BendinelliALBO D'ORO1973 CONTRADA DELLA TORRE1977 CONTRADA SOVRANA DELL'ISTRICE1978 NOBILE CONTRADA DELL'AQUILA1979 CONTRADA DELLA CHIOCCIOLA1980 NOBILE CONTRADA DELL'AQUILA1981 NOBILE CONTRADA DELL'OCA1982 CONTRADA DELLA TORRE1983 NOBILE CONTRADA DELL'OCA1984 CONTRADA SOVRANA DELL'ISTRICE1985 CONTRADA CAPITANA DELL'ONDA1986 NOBILE CONTRADA DELL'AQUILA1987 CONTRADA SOVRANA DELL'ISTRICE1988 CONTRADA DEL DRAGO1989 NOBILE CONTRADA DELL'AQUILA1990 CONTRADA SOVRANA DELL'ISTRICE1991 CONTRADA DELLA LUPA1992 NOBILE CONTRADA DELL'AQUILA1993 CONTRADA DEL LEOCORNO1994 CONTRADA SOVRANA DELL'ISTRICE1995 CONTRADA DELLA TARTUCA1996 CONTRADA SOVRANA DELL'ISTRICE1997 CONTRADA DELLA LUPA1998 CONTRADA DELLA TARTUCA1999 CONTRADA DELLA TARTUCA2000 CONTRADA CAPITANA DELL'ONDA2001 NOBILE CONTRADA DELL'AQUILA2002 IMPERIALE CONTRADA DELLA GIRAFFA2003 CONTRADA SOVRANA DELL'ISTRICE2004 CONTRADA SOVRANA DELL'ISTRICE2005 CONTRADA DELLA TORRE2006 CONTRADA DI VALDIMONTONE2007 NOBILE CONTRADA DEL NICCHIO2008 CONTRADA DELLA LUPA2009 CONTRADA DELLA SELVA2010 CONTRADA SOVRANA DELL'ISTRICE2011 CONTRADA SOVRANA DELL'ISTRICE2012 CONTRADA SOVRANA DELL'ISTRICE2013 CONTRADA DELLA CHIOCCIOLA2014 NOBILE CONTRADA DELL'AQUILA2015 CONTRADA DEL DRAGO2016 - NOBILE CONTRADA DEL NICCHIO2017 - CONTRADA DELLA TORRE