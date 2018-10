Palio di Siena Straordinario del 20 ottobre 2018: oggi pomeriggio la presentazione del Drappellone

Prima della cerimonia dalle ore 16 alle 16,45 la Fanfara dei Bersaglieri offrirà un concerto in Piazza del Campo

Sarà presentato questo pomeriggio, domenica 14 ottobre, alle ore 17,15 nel Cortile del Podestà di Palazzo Pubblico, il drappellone realizzato dall’artista Gian Marco Montesano per il Palio Straordinario del 20 ottobre che si corre in occasione del Centenario della Prima Guerra Mondiale.Dopo l’intervento del sindaco di Siena, Luigi De Mossi, che presenterà l'opera, il Drappellone sarà illustrato dalla docente di Storia dell’arte moderna e contemporanea Beatrice Buscaroli.A seguire Margherita Anselmi Zondadari, storica dell’arte, presenterà il Masgalano realizzato da Sara Cafarelli e offerto dal Coordinamento addetti Gruppi piccoli e giovani delle 17 Contrade.Prima della cerimonia dalle ore 16 alle 16,45 la Fanfara provinciale di Siena dell’associazione nazionale Bersaglieri renderà omaggio alla città offrendo un concerto in piazza del Campo.