Palio di Siena Straordinario: il programma delle prove regolamentate

Si terrano nella mattina di domani, martedì 16 ottobre, le prove regolamentate (prove di notte) per il Palio di Siena Straordinario del 20 ottobre 2018.La prove si svolgeranno dalle 10 alle 12 con arrivo in piazza del Mercato entro le ore 9,15.(numero, cavallo, fantino)PRIMA PROVA1. S'OTHIERESU – Enrico Bruschelli2. BOMBARDINO – Jacopo Pacini3. LAURETTA MIA – Andrea Coghe4. RIO MANIGOS – Giosuè Carboni5. RAOL – Antonio Francesco Mula6. SENNORESA – Alessio Giannetti7. TONINA – Mattia ChiavassaSECONDA PROVA1. UNGARO DE BONORVA – Alessio Giannetti2. TECHERO – Luca Paddeu3. UNAMORE – Marco Bitti4. SOLERO – Matteo Pische5. SMERALDO NULESE – Enrico Bruschelli6. SUNTO – Alberto Ricceri7. UNIDOS – Bastiano SiniTERZA PROVA1. TAKATURSA – Luca Paddeu2. TORNADA – Alessandro Cersosimo3. TERRIBILE DA CLODIA – Enrico Bruschelli4. TOUT BEAU – Mattia Chiavassa5. LADY SPINA – Giosuè Carboni6. VIOLENTA DA CLODIA – Alessio Giannetti7. REMOREX – Massimo ColumbuQUARTA PROVA1. UGO RICOTTA – Marco Bitti2. TORNASOL – Enrico Bruschelli3. URSELLA – Giovanni Puddu4. QUEBECK SAURO – Jonatan Bartoletti5. UNA PER TUTTI – Alessandro Cersosimo6. QUARZUS – Maurizio Pacchi7. RADESKI – Federico Guglielmi