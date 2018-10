Palio Straordinario: servizi navetta per potenziare il servizio urbano

Sabato 20 ottobre disponibili collegamenti straordinari, nella fascia orari tra le 14,30 alle 16,40, dalla Stazione Fs, dal parcheggio Due Ponti e dallo scambiatore dei Tufi

Servizi scuolabus: le variazioni per la scuola seconda Jacopo della Quercia e per la scuola primaria Duprè

A Siena, sabato 20 ottobre 2018, in occasione del Palio straordinario, il servizio di trasporto urbano sarà potenziato con servizi navetta attivati da Siena Mobilità/Tiemme dalle principali direttrici utili per raggiungere il centro storico, senza utilizzare il mezzo privato.Le navette saranno disponibili a partire dalle 14.30 e fino alle 16.40 e quindi dopo la disputa del Palio. I servizi navetta saranno tre, rispettivamente in partenza dal parcheggio scambiatore dei Tufi; dal parcheggio dei Due Ponti e dalla Stazione Fs ed andranno ad alternarsi alle linee urbane ordinarie, garantendo un potenziamento dei collegamenti con transiti ogni 15 minuti.Navetta dallo scambiatore dei TufiDal parcheggio scambiatore dei Tufi sarà disponibile un servizio navetta che effettuerà il percorso parcheggio Tufi – Coroncina – ex Ospedale Psichiatrico (Porta Romana), dalle 14.20 alle 16.40. Alternando la navetta con le ordinarie corse delle linee urbane s51 e s54, saranno disponibili collegamenti con frequenza di servizio ogni 15 minuti.Navetta dalla Stazione FsLa navetta effettuerà il percorso Bottega Nuova – Camping di Colleverde – Parcheggio Palasport vial Sclavo – Stazione – piazza del Sale, dalle 14.30 alle 16.30. Alternando la navetta con le ordinarie corse della linea urbana s3, saranno disponibili collegamenti con frequenza di servizio ogni 15 minuti.Navetta dai Due PontiDal parcheggio dei Due Ponti: la navetta effettuerà il percorso dal parcheggio dei Due Ponti fino allo slargo in prossimità dell’ex Osp. Psichiatrico, dalle ore 15 alle 16.40. Alternando la navetta con le ordinarie corse della linea urbana s52, saranno disponibili collegamenti con frequenza di servizio ogni 15 minuti.Inoltre, mezzi extraurbani ed urbani saranno a disposizione del terminal di piazza Gramsci per eventuali necessità di potenziamento del servizio extraurbano, in partenza dopo il Palio in direzione Firenze, e del servizio urbano.Servizi scuolabusPer quanto riguarda l’Istituto secondario Jacopo della Quercia e l’istituto primario Duprè, nei giorni di mercoledì 17, giovedì 18 e venerdì 19 ottobre 2018, in occasione dell'uscita pomeridiana anticipata delle scuole elementari, il servizio scuolabus della Jacopo della Quercia (uscita prevista alle 14,15) e della Duprè (14.30) sarà accorpato e svolto alle 14.30 per entrambi gli istituti.Nell'occasione, saranno sospese le linee scuolabus Rossa, Arancione, Blu e Verde delle ore 14,15 della scuola Jacopo della Quercia. Saranno invece ripristinate la linea Viola solo Jacopo della Quercia e la linea Bianca Jacopo della Quercia- Duprè.Aggiornamenti e modifiche onlineIl quadro completo delle modifiche ai servizi urbani e scuolabus in vigore nei giorni del Palio a Siena, nonché i dettagli utili sul servizio di potenziamento di sabato 20 ottobre, possono essere consultati online sul sito www.tiemmespa.it , accedendo alla sezione news. Tiemme ricorda, infine, che per utilizzare i servizi urbani è possibile acquistare il ticket corsa semplice anche inviando un sms dal proprio telefonino. E’ sufficiente scrivere la parola SIENA al numero 4860607 per acquistare un biglietto valido 70 minuti.