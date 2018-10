Palio di Siena Straordinario del 20 ottobre 2018, ventinove alla Tratta: il commento e i probabili lotti

Il commento alla lista dei cavalli ammessi alla Tratta di mercoledì 17 ottobre

Saranno 29 i cavalli che al netto di defezioni dell’ultimo momento, domani mattina si presenteranno nell’Entrone per disputare le batterie della Tratta del Palio di Siena Straordinario del 20 ottobre 2018. Un numero buono, sicuramente superiore alle aspettative, che permette così ai capitani di poter effettuare la scelta dei 10 su un numero soddisfacente di soggetti. Le prove regolamentate di questa mattina hanno quindi consentito ai veterinari di effettuare un’ulteriore scrematura, con 5 cavalli che sono stati “bocciati”. Tra questi spicca il nome di Rio Manigos, cavallo molto chiacchierato e che avrebbe avuto buone chances di esordio. Con tutte queste defezioni si andrà verso un lotto livellato e senza punte? Probabilmente sì perché anche le voci di questa mattina davanti all’entrone andavano tutte verso questa direzione. Con ogni probabilità, quindi, Porto Alabe verrà escluso dai capitani, così come la stessa sorte potrebbe toccare a Osama Bin. Ma vediamo, come al solito, i due possibili lotti dei 10, uno con le punte ed uno senza:: Porto Alabe, Osama Bin, Schietta, Rombo de Sedini, Querida de Marchesana, Sorighittu, Smeraldo Nulese, S’othieresu, Quarzus, Quebeck Sauro (Radeski, Terribile da Clodia, Tonina): Schietta, Rombo de Sedini, Querida de Marchesana, Sorighittu, Smeraldo Nulese, S’othieresu, Quarzus, Quebeck Sauro, Terribile da Clodia, Tonina (Radeski, Solero, Ugo Ricotta)