Palio di Siena Straordinario del 20 ottobre 2018, le ipotesi sulle monte a 24 ore dall'assegnazione

Domani, mercoledì 17 ottobre, seguiremo in diretta il consueto valzer delle monte che ci accompagnerà dai minuti immediatamente successivi l'assegnazione fino a poco prima della prima prova, in programma alle 17.15 quando le 10 contrade arriveranno in Piazza ognuna con il proprio fantino.Vediamo quali sono le possibili monte delle 10 contrade in vista del Palio straordinario di sabato 20 ottobre dedicato alla fine della Prima Guerra Mondiale. Stavolta non ci avventuriamo in percentuali perché le sorprese potrebbero essere dietro l’angolo.: Il legame tra Brio e la contrada di Salicotto è saldo. Potrebbe essere lui la scelta di capitan Capelli, ma attenzione al nome di Jonatan Bartoletti, altra monta più che gradita. Alternativa Elias Mannucci.: In caso di buon cavallo si potrebbe ripartire da Gingillo, ma con un soggetto non tra i migliori potrebbe arrivare l’esordio di Federico Guglielmi. Da non sottovalutare l’ipotesi Bighino.: Nonostante le vicende passate Sconpiglio resta un riferimento per la contrada di San Marco. Possibile anche il ritorno di Elias Mannucci, mentre con un palio in difesa spazio ad Antonio Siri o Giosué Carboni.: Giovanni Atzeni è la prima scelta ma sembra molto vicino al Nicchio. Alternative di livello Giuseppe Zedde e Carlo Sanna. Con un palio sulla difensiva spazio a Walter Pusceddu.: C'è spazio per diverse soluzioni. Con un cavallo buono è possibile il ritorno di Brio, ma la concorrenza è numerosa e agguerrita. Salasso resta un nome valido, ma la monta “calda” delle ultime ore è quella di Federico Arri, stamani avvistato insieme alla dirigenza di Camporegio.: Tittia-Brigante sono le due soluzioni top in caso di cavallo competitivo. Per il palio in difesa, invece, possibile il ritorno in Castelvecchio di Bighino, al rientro dopo la squalifica.: Tante opportunità per capitan Giorgi, che ha a disposizione una lunga lista di nomi. Tra i fantini big, tutto è possibile, da Tittia a Brio, passando per Gingillo e Brigante. Dipenderà dal cavallo, ma le soluzioni sono molteplici.: Andrea Mari potrebbe tornare a montare nel Castellare, ma non è escluso che la Civetta guardi al passato, con il ritorno dopo tanti anni di Gigi Bruschelli. Altra soluzione valida è quella di Walter Pusceddu.: Occasione importante per la contrada dei Pispini, che in un palio senza la rivale potrebbe tornare a montare Giovanni Atzeni. Se invece il cavallo non dovesse essere gradito al fantino sardo-tedesco, spazio a Trecciolino o ad Andrea Coghe.: Altra contrada con molte strade aperte. Possibile l’arrivo di Trecciolino, ma anche quello di Gingillo. In alternativa sono valide le soluzioni Amsicora e Tremendo.