Palio di Siena Straordiario del 20 ottobre 2018: dalle 9.30 le batterie - DIRETTA VIDEO

La diretta in streaming video delle batterie per il Palio di Siena Straordinario del 20 ottobre 2018

dedicato alla fine della Prima Guerra Mondiale

I 28 cavalli che vi partecipano, assente Osama Bin dai 29 ammessi, ( vai all'elenco ) saranno raggruppati in quattro batterie e saranno provati per tre giri intorno alla Piazza per verificare la loro adattabilità alla pista, agli ordini del mossiere Fabio Magni. Terminate le batterie, salvo lo svolgimento di una batteria di recupero, i capitani, alla presenza del sindaco di Siena, Luigi De Mossi, si riuniranno per scegliere i dieci soggetti che saranno assegnati alle Contrade.