Palio di Siena del 20 ottobre 2018: l'Assegnazione con tante incognite

In un lotto senza punte e con ben sette esordienti fredde le reazioni dei contradaioli: ''esultanza moderata'' di Selva, Nicchio, Drago e Lupa

Questa sera alle ore 17.15, tempo e condizioni del tufo permettendo, si correrà la prima prova del Palio di Siena del 20 ottobre 2018 con i cavalli che entreranno tra i canapi nell'ordine di estrazione delle Contrade o ordine di Trifora: Torre, Lupa, Chiocciola, Oca, Drago, Tartuca, Selva, Civetta, Nicchio e Giraffa di rincorsa.

Gli abbinamenti cavallo-contrada

per il Palio di Siena Straordinario del 20 ottobre 2018

CHIOCCIOLA - TERRIBILE DA CLODIA

SELVA - ROMBO DE SEDINI

NICCHIO - VIOLENTA DA CLODIA

E' stata effettuata oggi, mercoledì 17 ottobre con inizio intorno alle 13 in Piazza del Campo, sotto una leggera pioggia, l'assegnazione dei cavalli alle dieci Contrade che parteciperanno al Palio di Siena Straordinario del 20 ottobre 2018 dedicato alla fine della Prima Guerra Mondiale, ed il cui Drappellone, realizzato da Gian Marco Montesanto, andrà alla Contrada vincitrice.Ad estrarre le Contrade e i cavalli il sindaco di Siena, Luigi De Mossi. L'assegnazione è terminata attorno alle 13.30.In un lotto senza punte, con sette esordienti e soli tre cavalli che hanno corso il Palio (Sorighittu, Rombo de Sedini e Schietta) esultanta moderata per i contradaioli della Selva per Rombo de Sedini, di quelli del Nicchio per Violenta da Clodia e di quelli di Drago e Lupa rispettivamente per Una per Tutti e Schietta.