Palio di Siena Straordinario del 20 ottobre 2018: i 10 cavalli al canape

I 10 CAVALLI PER IL PALIO DI SIENA STRAORDINARIO

DEL 20 OTTOBRE 2018



SORIGHITTU

UNA PER TUTI

VIOLENTA DA CLODIA

ROMBO DE SEDINI

RAOL

SCHIETTA

REMOREX

TECHERO

TERRIBILE DA CLODIA

TONINA

E' stato reso noto l'elenco dei 10 cavalli che prenderanno parte al Palio di Siena Straordinario del 20 ottobre 2018, che si corre in occasione del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale. scelti dai capitani delle Contrade alla presenza del sindaco di Siena, Luigi De Mossi, dopo le quattro batterie delle prove di selezione effettuate questa mattina, mercoledì 17 ottobre, che si sono svolte a partire dalle 9.30 ( vai all'articolo ).Fra poco in Piazza del Campo avverrà l'assegnazione: i 10 cavalli saranno assegnati in sorte alle 10 Contrade partecipanti al Palio: Torre, Lupa, Chiocciola, Oca, Drago, Tartuca, Selva, Civetta, Nicchio e Giraffa. Due le coppie di rivali in piazza: Torre e Oca, Chiocciola e Tartuca. Tolte le punte la scelta è caduta su un lotto basso con 7 debuttanti. Unici ad aver corso il Palio: Sorighittu, Rombo de Sedini e Schietta.