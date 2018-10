Palio di Siena Straordinario del 20 ottobre 2018: il bilancio della prima giornata

La prima giornata del palio straordinario di ottobre 2018 è terminata poco fa ed è stata sicuramente migliore, dal punto di vista metereologico, rispetto alle previsioni.Le attese piogge previste nel pomeriggio non sono arrivate ed è stato dunque possibile effettuare la prova del pomeriggio, che ha lasciato in eredità ottimi spunti dal Drago ed anche dalla Selva e dalla Chiocciola.Le batterie di stamani hanno visto la presenza di 28 cavalli e come previsto, considerata anche l’assenza di Osama Bin, i capitani hanno deciso di propendere per un lotto livellato escludendo anche Porto Alabe e Smeraldo Nulese. A gioire sono stati i popoli di Nicchio, Selva e Lupa, che hanno avuto in sorte rispettivamente l’esordiente ma potentissima Violenta da Clodia, Rombo de Sedini e Schietta.Interessante e non ancora definito il quadro delle monte, con la Tartuca che nella prima prova si è presentata con Alessio Giannetti ma che domani dovrebbe cambiare scegliendo tra Luigi Bruschelli e Dino Pes, con il primo favorito. Le accoppiate formate nel pomeriggio fanno pensare ad un palio con molto aperto, con contrade politicamente forti ma con delle outsider da tenere in seria considerazione. Domani alle 10 la seconda prova, che probabilmente svelerà anche la monta della Tartuca.