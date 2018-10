Palio di Siena Straordinario del 20 ottobre 2018: la prima prova al Drago

L'ordine tra i canapi ha seguito quello di trifora

:

Torre, Lupa, Chiocciola, Oca, Drago, Tartuca, Selva, Civetta, Nicchio e Giraffa di rincorsa

L'ordine di ingresso tra i canapi della prima prova



TORRE - TONINA - baio F 6 - Elisabetta Ferrini - TONINA - baio F 6 -

Giosuè Carboni detto Carburo



LUPA - SCHIETTA - baio F 7 - Anna Maoddi

- SCHIETTA - baio F 7 -

Valter Pusceddu detto Bighino



CHIOCCIOLA - TERRIBILE DA CLODIA - sauro C 5 - Mark Harris Getty

- TERRIBILE DA CLODIA - sauro C 5 -

Elias Mannucci detto Turbine



OCA - SORIGHITTU - baio C 7 - Simone Pistolesi

- SORIGHITTU - baio C 7 -

Giuseppe Zedde detto Gingillo



DRAGO - UNA PER TUTTI - baio F 5 - Massimo Milani

- UNA PER TUTTI - baio F 5 -

Federico Arri



TARTUCA - REMOREX - sauro C 8 - Massimo Columbu

- REMOREX - sauro C 8 -

Alessio Giannetti



SELVA - ROMBO DE SEDINI - sauro C 8 - Augusto Posta

- ROMBO DE SEDINI - sauro C 8 -

Carlo Sanna detto Brigante



CIVETTA - TECHERO - baio C 6 - Massimiliano Montomoli - TECHERO - baio C 6 -

Andrea Mari detto Brio



NICCHIO - VIOLENTA DA CLODIA - baio F 5 - Theodore William Thomas Westerman - VIOLENTA DA CLODIA - baio F 5 -





Giovanni Atzeni detto Tittia



GIRAFFA - RAOL - sauro C 8 - Antonio Francesco Mula

RINCORSA- RAOL - sauro C 8 -

Jonatan Bartoletti detto Scompiglio

Si è corsa questa sera, mercoledì 17 ottobre, con uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà alle ore 17.15, la prima prova del Palio di Siena del 20 ottobre 2018 che si corre in occasione del Centenario della Prima Guerra Mondiale ed il cui Drappellone che sarà consegnato alla Contrada vincitrice è stato realizzato dall'artista Gian Marco Montesano.L'ordine di ingresso tra i canapi ha seguito l'ordine di trifora (ordine di estrazione delle Contrade): Torre, Lupa, Chiocciola, Oca, Drago, Tartuca, Selva, Civetta, Nicchio e Giraffa di rincorsa.Rispetto alle monte previste , unico cambiamento nella Torre dove da subito ha montato Giosuè Carboni detto Carburo invece di Mattia Chiavassa che avrebbe dovuto disputare la prima prova.Agli ordini del mossiere Fabio Magni, mossa molto rapida, con ottimo spunto al via di Drago, Oca, Chiocciola e Lupa. Chiocciola prima a San Martino davanti al Drago con Una per Tutti che passa in prima posizione davanti alla Cappella di Palazzo Pubblico continuando in testa per tutto il secondo giro davanti a Tartuca, Lupa e Nicchio. Al terzo giro rallentano un po' tutte le Contrade ed è il Drago con Una per Tutti che va a vincere la prima prova con Federico Arri seguito dal Nicchio.Domani mattina, giovedì 18 ottobre, alle 10, si correrà la seconda prova con l'ordine tra i canapi invertito rispetto alla prova di oggi pomeriggio: Giraffa, Nicchio, Civetta, Selva, Tartuca, Drago, Oca, Chiocciola, Lupa e Torre di rincorsa.(contrada, nome cavallo, manto, sesso, età, proprietario;nome fantino, soprannome)