Banca Mps apre al pubblico la sede storica e la collezione d'arte per il Palio Straordinario

Sabato 20 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 11 visite guidate gratuite al museo e all’archivio storico

di Rocca Salimbeni a Siena

Banca Monte dei Paschi di Siena rende omaggio alla città in occasione del Palio straordinario del 20 ottobre e torna ad aprire al pubblico il museo e l’archivio storico di Rocca Salimbeni. Un’opportunità rara ma sempre attesa da senesi, turisti e appassionati d’arte che posso visitare così, gratuitamente, il palazzo accompagnati da guide messe a disposizione dalla Banca. La sede storica e la collezione d’arte saranno aperte dalle ore 8.30 alle ore 11 di sabato prossimo con ingresso da Piazza Salimbeni.I locali visitabili saranno quelli che solitamente costituiscono il percorso “classico” per offrire al pubblico la possibilità di ammirare le emergenze architettoniche e artistiche che connotano i palazzi senesi di Banca Mps. Il percorso espositivo del museo si snoda, infatti, attraverso i diversi corpi di fabbrica che componevano l’antico castellare Salimbeni: il fondaco, luogo di compravendita delle merci, l’ampio cortile della Dogana, fulcro del palazzo, la famosa scala progettata dall’architetto fiorentino Pierluigi Spadolini, la sala di studio e consultazione e infine la pinacoteca, annessa al Museo San Donato, riallestita in anni recenti seguendo i più moderni standard museali, così da garantire una maggiore sicurezza e conservazione del patrimonio. Qui i visitatori potranno ammirare la collezione che Banca Mps ha acquisito nel corso dei secoli: opere di pittura, scultura, grafica ed arte decorativa, rigorosamente realizzate da artisti senesi o legati alla città, quali Pietro Lorenzetti, Stefano di Giovanni detto il Sassetta, Sano di Pietro, Rutilio Manetti o Bernardino Mei, spesso commissionate dalla Banca stessa, che con il loro splendore restituiscono un significativo spaccato della storia e della cultura di Siena.Oltre ai preziosi capolavori artistici, sarà possibile visitare anche l'archivio storico, dove sono custoditi numerosi documenti antichi e libri mastri e contabili risalenti ai primi anni di attività della Banca.