Palio di Siena Straordinario del 20 ottobre 2018: gli ospiti del Comune

Come di consueto il Comune di Siena ospita personaggi illustri in occasione del Palio. Questi gli ospiti dell'Amministrazione comunale in occasione del Palio di Siena Straordinario del 20 ottobre 2018, dedicato al Centenario della Prima guerra mondiale.- Ass. Sonia Viale – Vice Presidente Regione Liguria- Susanna Ceccardi – Sindaco di Cascina- Sen. Manuel Vescovi- On. Claudio Borghi- Antonfrancesco Vivarelli Colonna – Sindaco di Grosseto- Claudio Pacella – Presidente Consiglio Comunale di Grosseto- On. Antonio Tajani – Presidente Parlamento Europeo- On. Maria Stella Gelmini- Marco Casucci – Consigliere della Regione Toscana- Alessandro Ghinelli – Sindaco di Arezzo- On. Alex Bazzaro- On. Giovanni Donzelli- Sen. Stefano Mugnai- On. Guglielmo Picchi – Sottosegretario di Stato degli Affari Esteri- On. Andrea Giaccone – Presidente Comm.ne Lavoro alla Camera dei Deputati- On. Deborah Bergamini- Sen. Donatella Tesei – Presidente Comm.ne Difesa del Senato- Massimo Rigucci – Vice Presidente responsabile piattaforma industriale pelletteria, calzature e gioielli di Gucci- Laudomia Pucci- Selvaggia Lucarelli- Jill Morris – Ambasciatore UK- Francesco Longanesi Cattanei – Direttore Marketing Prada- Davide Vecchi – giornalista de "Il Fatto Quotidiano"- Francesco Carrassi – Direttore de "La Nazione"- Maria Giulia Seguso – Seguso Vetro Arte Murano- M° Franco Fortunato- Gen. Vincenzo Nuzzo – Aeronautica Militare Sez. Firenze