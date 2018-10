Palio di Siena Straordinario del 20 ottobre 2018: il bilancio della seconda giornata

La seconda giornata di questo palio straordinario se ne va agli archivi lasciando molti interessanti spunti di riflessione.Il primo riguarda i fantini: sarà finita veramente l’epoca dell’Imperatore Luigi Bruschelli detto Trecciolino? Forse è presto per dirlo, certo è che la scelta della Tartuca, una delle contrade “storiche” del fantino senese, è di quelle forti. Castelvecchio vira verso altri lidi, magari per Trecciolino si apriranno altre strade, ma si fa sempre più dura.Il secondo capitolo riguarda i cavalli. Chissà che da questo palio non esca un nuovo big. Si parla ovviamente di Violenta da Clodia, ma attenzione anche alle sorprese: due nomi? Raol e Rombo de Sedini.Infine una constatazione su questa carriera così anomala: la Piazza piena, i bambini alla prova con le maestre, i palchi tutti colorati dai fazzoletti sventolanti, emozioni forti, straordinarie...Domani sarà un’altra giornata intensa, intanto godiamoci l’attesa, aspettando di vedere cosa succederà sabato pomeriggio.