Questa mattina, venerdì 19 ottobre, il Drappellone del Palio Straordinario realizzato da Gian Marco Montesano, dedicato al Centenario della Prima guerra mondiale, è stato portato nella basilica di San Domenico e posizionato sul porta palio realizzato per l'occasione dalla famiglia Brocchi per essere benedetto.Il Drappellone sarà riportato in Comune dopo la provaccia di domani mattina.