Palio di Siena Straordinario del 20 ottobre 2018: il bilancio della terza giornata

La lunga attesa è già cominciata. Poco fa in una Piazza del Campo gremita come per una prova generale “normale” è andata in scena la penultima prova di questo Palio Straordinario di ottobre 2018.Dopo una mossa abbastanza complicata e tre giri ad andatura non troppo sostenuta, è stata la Chiocciola a vincere la prova con Elias Mannucci e Terribile da Clodia, cavallo che prova dopo prova sta continuando a crescere.Tra poco ci saranno in tutti i rioni le cene propiziatorie della prova generale, antipasto della intensa giornata di domani, che con i suoi “anomali” orari passerà comunque alla storia.Tra le indicazioni di oggi il consueto nervosismo tra i canali di alcuni soggetti e la possibilità, domani, di una mossa non troppo semplice e veloce. Tra le 10 accoppiate, come detto, sale la Chiocciola, ma anche la Civetta, mentre le favorite rimangono tali, con Nicchio, Oca e Giraffa su tutte. Probabilmente sarà un palio con buone chances di vittoria per molti, senza un vero favorito, ma con tante Contrade in grado di provare a conquistare il cencio dipinto dal maestro Montesano.