Palio di Siena Straordinario del 20 ottobre 2018: alla CHIOCCIOLA la provaccia

L'ordine tra i canapi ha seguito

il numero inverso di orecchio: Torre, Chiocciola, Civetta, Tartuca, Lupa, Giraffa, Selva, Nicchio, Drago e Oca di rincorsa

Questa mattina, a partire dalle 8.30, si è celebrata la Messa del Fantino nella Cappella adiacente a Palazzo pubblico.

Si è aggiudicata la provaccia la Contrada della Chiocciola con Elias Mannucci detto Turbine su Terribile da Clodia.

Con nessun cambiamento nelle monte, per l'ufficialità si attende comunque la segnatura che avverrà fra poco (con il fantino del Drago, Federico Arri, che prenderà il soprannome di Ares, deciso nel corso della cena della prova generale di ieri sera), l'ordine di ingresso tra i canapi ha seguito il numero invertito di orecchio, cioè l'ordine avuto dai cavalli per procedere all'assegnazione alle Contrade: Torre, Chiocciola, Civetta, Tartuca, Lupa, Giraffa, Selva, Nicchio, Drago e Oca di rincorsa. Ricordiamo che sono due le coppie di rivali al canape per questo Palio Straordinario: Torre e Oca, Chiocciola e Tartuca.

Dopo che il mossiere Fabio Magni, a causa di una forzatura, ha dovuto abbassare il canape annullando la mossa, al secondo allineamento, con un po' di confusione tra i canapi, entra l'Oca. Buono lo spunto al via di Giraffa, Selva e Chiocciola. Con uno scatto entra prima a San Martino la Tartuca e poi si continua con il consueto ritmo della provaccia, più una sgambatura che altro, con davanti la Chiocciola e la Selva. Chiocciola che si aggiudica la provaccia con Elias Mannucci detto Turbine su Terribile da Clodia.

Al termine della prova si procederà alla segnatura dei fantini, che da quel momento non potranno più essere cambiati, poi alle 12.30 benedizione dei cavalli e dei fantini nelle dieci Contrade. Alle 14,30 ingresso nel campo del Drappello dei Carabinieri che eseguirà un giro di piazza al passo, senza effettuare la tradizionale carica allo scopo di preservare il tufo della pista, che sarà seguito dalla sfilata della Fanfara dei Bersaglieri e dal Corteo storico. Alle 17 usciranno i cavalli dall'Entrone e sarà Palio.

L'ordine di ingresso tra i canapi della provaccia



(contrada, nome cavallo, manto, sesso, età, proprietario;

nome fantino, soprannome)

TORRE - TONINA - baio F 6 - Elisabetta Ferrini - TONINA - baio F 6 - Giosuè Carboni detto Carburo

CHIOCCIOLA - TERRIBILE DA CLODIA - sauro C 5 - Mark Harris Getty - TERRIBILE DA CLODIA - sauro C 5 - Elias Mannucci detto Turbine

CIVETTA - TECHERO - baio C 6 - Massimiliano Montomoli - TECHERO - baio C 6 - Andrea Mari detto Brio TARTUCA - REMOREX - sauro C 8 - Massimo Columbu - REMOREX - sauro C 8 - Andrea Coghe detto Tempesta LUPA - SCHIETTA - baio F 7 - Anna Maoddi - SCHIETTA - baio F 7 -

Valter Pusceddu detto Bighino

GIRAFFA - RAOL - sauro C 8 - Antonio Francesco Mula - RAOL - sauro C 8 -

Jonatan Bartoletti detto Scompiglio SELVA - ROMBO DE SEDINI - sauro C 8 - Augusto Posta - ROMBO DE SEDINI - sauro C 8 -

Carlo Sanna detto Brigante NICCHIO - VIOLENTA DA CLODIA - baio F 5 - Theodore William Thomas Westerman - VIOLENTA DA CLODIA - baio F 5 -

Giovanni Atzeni detto Tittia DRAGO - UNA PER TUTTI - baio F 5 - Massimo Milani - UNA PER TUTTI - baio F 5 -

Federico Arri (detto Ares)



RINCORSA OCA - SORIGHITTU - baio C 7 - Simone Pistolesi - SORIGHITTU - baio C 7 - Giuseppe Zedde detto Gingillo

Si è corsa questa mattina, sabato 20 ottobre, con uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà di Palazzo pubblico alle ore 10.00, la provaccia (sesta ed ultima prova) del Palio di Siena del 20 ottobre 2018 dedicato al Centenario della Prima Guerra Mondiale, che si correrà questo pomeriggio alle 17, ed il cui Drappellone che sarà consegnato alla Contrada vincitrice è stato realizzato dall'artista Gian Marco Montesano.