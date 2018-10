Palio di Siena Straordinario del 20 ottobre 2018: il borsino definitivo delle accoppiate

FAVORITE

Un Palio Straordinario quanto mai incerto, senza una vera favoritissima ma con tante accoppiate che possono puntare alla vittoria.Vediamo, nel dettaglio, il nostro borsino delle 10 accoppiate che alle 17 di oggi pomeriggio saranno ai canapi per il Palio di Siena Straordinario del 20 ottobre 2018.: E' la potenza numero uno di questa carriera. Il cavallo probabilmente é fuori categoria ed è graditissimo al fantino, che cerca una vittoria che non arriva ormai da molto tempo. Ci sono tutte le carte in regola per provare a vincere.: Scompiglio ha una grande opportunità, con un cavallo a lui molto adatto ed in una situazione “tranquilla” e senza pressioni. Facile prevedere un palio d’assalto.: Sorighittu è uno dei tre cavalli che ha già corso il palio e questo potrebbe essere un vantaggio. Gingillo è sembrato molto sereno durante i 4 giorni e l’accoppiata è da tenere in seria considerazione.: Le problematiche mostrate ai canapi da Techero potrebbero far pensare ad un palio complicato, ma le qualità ci sono e se Brio riuscirà a gestire il cavallo tra i canapi, magari partendo ta i primi, potrebbe giocarsi la vittoria.: Rombo de Sedini è uno dei cavalli più attesi del lotto, ma durante le prove ha mostrate alcune problematiche. Riuscita Brigante a tirare fuori il meglio dal soggetto di Augusto Posta? La risposta l’avremo stasera.: A detta di tutti Terribile da Clodia è il cavallo maggiormente cresciuto durante i 4 giorni. Le doti di partente di Turbine possono fare la differenza e non è utopia pensare ad una Chiocciola arrivare tra i primi al primo San Martino.: Schietta era uno dei soggetti più ricercati alla vigilia dell’assegnazione. La monta di Bighino porta in dote esperienza e affidabilità e la situazione di totale tranquillità non può che agevolare il compito.: Tutta da scoprire l’accoppiata di Camporegio, con Una per tutti e Ares che senza pressioni possono fare comunque un palio per cercare di mettersi in mostra più possibile.: Più di un occhio rivolto alla Chiocciola. Sembra questo l’obiettivo della contrada di Castelvecchio, chiamata ad un palio piuttosto complicato, con poche chances di vittoria.: L’obiettivo dichiarato di capitan Capelli è quello di provare a non far vincere l’Oca. Carburo si è ritagliato questo ruolo e per il momento ha sempre dimostrato di saperci fare. Stasera potrebbe arrivare una conferma importante.