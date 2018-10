Palio straordinario: grazie all’assessorato alla Salute devoluti due posti in palco ad un bambino in cura all’ospedale

Grande sensibilità e altruismo di alcuni dipendenti del Comune di Siena che hanno messo a disposizione dell’assessorato alla Salute i loro posti in palco per il Palio straordinario, per devolverli ad un bambino con problematiche di salute importanti, curato al policlinico Santa Maria alle Scotte.I dipendenti comunali Andrea Gesuele, Gabriele Zazzeroni e Francesco Russo, grazie alla collaborazione dell’assessore alla salute Francesca Appolloni e insieme a Katia Landi, presidente dell’ATL, Associazione Toscana contro le Leucemie e i Tumori del Bambino, hanno incontrato il direttore generale dell’Aou Senese, Valtere Giovannini, insieme alla mamma e al bambino per la consegna dei biglietti.«Un sincero ringraziamento per un grande gesto di amore verso il nostro ospedale e di attenzione verso i piccoli pazienti – ha detto Valtere Giovannini, direttore generale Aou Senese -. Ringrazio anche l’assessore Francesca Appolloni, che è stata un punto di riferimento importante per la lodevole iniziativa insieme a Katia Landi dell’ATL, e abbraccio il nostro “ospite speciale” per il Palio straordinario».Grande sensibilità e altruismo di alcuni dipendenti del Comune di Siena che hanno messo a disposizione dell’assessorato alla Salute i loro posti in palco per il Palio straordinario, per devolverli ad un bambino con problematiche di salute importanti, curato al policlinico Santa Maria alle Scotte. I dipendenti comunali Andrea Gesuele, Gabriele Zazzeroni e Francesco Russo, grazie alla collaborazione dell’assessore alla salute Francesca Appolloni e insieme a Katia Landi, presidente dell’ATL, Associazione Toscana contro le Leucemie e i Tumori del Bambino, hanno incontrato il direttore generale dell’Aou Senese, Valtere Giovannini, insieme alla mamma e al bambino per la consegna dei biglietti.«Un sincero ringraziamento per un grande gesto di amore verso il nostro ospedale e di attenzione verso i piccoli pazienti – ha detto Valtere Giovannini, direttore generale Aou Senese -. Ringrazio anche l’assessore Francesca Appolloni, che è stata un punto di riferimento importante per la lodevole iniziativa insieme a Katia Landi dell’ATL, e abbraccio il nostro “ospite speciale” per il Palio straordinario».