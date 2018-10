Palio di Siena Straordinario del 20 ottobre 2018: TRIONFA LA TARTUCA CON REMOREX SCOSSO

L'ordine di ingresso ai canapi è stato il seguente: Giraffa, Selva, Lupa, Torre, Tartuca, Civetta, Drago, Nicchio e Oca di rincorsa

CHIOCCIOLA - TERRIBILE DA CLODIA - sauro C 5 - Mark Harris Getty - Elias Mannucci detto Turbine

GIRAFFA - RAOL - sauro C 8 - Antonio Francesco Mula - Jonatan Bartoletti detto Scompiglio

SELVA - ROMBO DE SEDINI - sauro C 8 - Augusto Posta - Carlo Sanna detto Brigante

LUPA - SCHIETTA - baio F 7 - Anna Maoddi - Valter Pusceddu detto Bighino

Valter Pusceddu detto Bighino

TORRE - TONINA - baio F 6 - Elisabetta Ferrini - Giosuè Carboni detto Carburo
TARTUCA - REMOREX - sauro C 8 - Massimo Columbu - Andrea Coghe detto Tempesta

CIVETTA - TECHERO - baio C 6 - Massimiliano Montomoli - Andrea Mari detto Brio
DRAGO - UNA PER TUTTI - baio F 5 - Massimo Milani - Federico Arri detto Ares

NICCHIO - VIOLENTA DA CLODIA - baio F 5 - Theodore William Thomas Westerman - Giovanni Atzeni detto Tittia

OCA - SORIGHITTU - baio C 7 - Simone Pistolesi RINCORSA - Giuseppe Zedde detto Gingillo

Giuseppe Zedde detto Gingillo

La Contrada della Tartuca con Andrea Coghe detto Tempesta su Remorex scosso ha vinto il Palio di Siena Straordinario del 20 ottobre 2018 dedicato al Centenario della Prima guerra mondiale, andando così a conquistare il Drappellone realizzato dall'artista torinese Gian Marco Montesano.La corsa è stata preceduta dall'esibizione del drappello dei Carabinieri a cavallo, dalla Fanfara dei Bersaglieri e dal Corteo storico.Con il seguente ordine di chiamata tra i canapi: Giraffa, Selva, Lupa, Torre, Tartuca, Civetta, Drago, Nicchio e Oca di rincorsa; il mossiere Fabio Magni fa uscire per una volta i cavalli dai canapi per tranquillizzarli (come ormai consuetudine) dando così anche il tempo ai fantini di parlare con la rincorsa e fare accordi tra loro (i cosiddetti partiti).Al secondo allineamento molta confusione tra i canapi con i cavalli fuori posizione e nuovamente il mossiere fa uscire le Contrade.Terzo allineamento con problemi di allineamento per Civetta e Nicchio mentre l'Oca non entra per l'ottima posizione della Torre sul canape. Il mossiere fa così uscire nuovamente i cavalli dai canapi con Tittia (Nicchio) che continua a parlare con Gingillo (Oca) di rincorsa.Quarto allineamento: con il Nicchio che tenta di guadagnare continuamente posizioni cercando di piazzarsi accanto alla Torre (chiara la tattica di Tittia, che vuole scendere verso il centro affiancando la Torre, e Gingillo che aspetta che il Nicchio metta in difficoltà la Torre) entra l'Oca ma Magni annulla la mossa per alcuni cavalli fuori posto.Al quinto allineamento, dopo una quarantina di minuti dall'uscita dei cavalli dall'entrone, nuovamente mossa invalidata a causa di una forzatura del Nicchio.Al sesto tentativo entra finalmente l'Oca, mossa valida, e ottimo lo spunto al via di Chiocciola, Giraffa, Selva e Lupa. Chiocciola prima a San Martino seguita da Giraffa e Civetta, mentre cade la Lupa. La Civetta passa prima al bandierino ma va a sbattere sui materassi rimanendo in piedi al secondo San Martino. Prende così la testa la Tartuca e poi cadono al Casato i fantini di Giraffa, Chiocciola e della stessa Tartuca. Rimane in sella solo Tittia nel Nicchio ma va a vincere la Tartuca con Remorex scosso davanti proprio al Nicchio.