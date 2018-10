Giuseppe Zedde detto Gingillo, fantino dell'Oca, e Jonatan Bartoletti detto Scompiglio, fantino della Giraffa, caduti durante il Palio Straordinario che si è corso oggi, sabato 20 ottobre sono stati trasportati con il 118 al policlinico Santa Maria alle Scotte dove sono ricoverati in osservazione ma fortunatamente non sono in gravi condizioni. Nessun altro fantino coinvolto nelle cadute è stato ricoverato.