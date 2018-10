Palio di Siena Straordinario, morto il cavallo Raol

Il cavallo della Giraffa, Raol, scivolato alla curva del Casato nel corso del Palio Straordinario di ieri, sabato 20 ottobre, è morto alla clinica veterinaria ''Il Ceppo''. Lo conferma un lancio dell'agenzia Ansa. Il cavallo, che aveva riportato una lesione all'arto anteriore destro, era stato prontamente soccorso e stabilizzato dai veterinari prima di essere trasportato alla clinica dove purtroppo è successivamente deceduto.Questo il comunicato ufficiale del Comune di Siena: "Ieri si è concluso il Palio Straordinario dedicato alla fine della Prima Guerra Mondiale, che ha visto una grandissima partecipazione di contradaioli, senesi e turisti assistiti da un tempo splendido.Tuttavia l’Amministrazione deve dare la notizia che il cavallo dato in sorte alla Contrada Imperiale della Giraffa è deceduto a seguito di un infortunio dopo essere stato prontamente soccorso, sedato e trasportato con una biga alla Clinica veterinaria “Il Ceppo”.Il dispiacere è di tutta la città che ama i cavalli e li rispetta, e non accetta provocazioni da chiunque abbia solo l’interesse a farsi pubblicità, non conoscendo la nostra cultura, tradizione, rispetto e cura dei cavalli."