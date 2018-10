Palio di Siena Straordinario 2018, il Masgalano alla Contrada Sovrana dell'Istrice

Il Masgalano realizzato da Sara Cafarelli è stato offerto dal Coordinamento addetti al Gruppo Piccoli e al Gruppo giovani delle Contrade

Ad aggiudicarsi il Masgalano del Palio Straordinario dello scorso 20 ottobre è stata la Contrada Sovrana dell’Istrice. Questo il verdetto sancito dall’apposita Commissione presieduta da Gabriele Bartalucci e chiamata a conferire il prestigioso riconoscimento per la comparsa che si è distinta per eleganza, dignità di portamento e coordinamento durante la sfilata del Corteo Storico, che ha preceduto il Palio Straordinario. La Contrada Sovrana dell’Istrice e la Contrada della Lupa hanno riportato lo stesso punteggio, ma in base all’art. 14 dell’apposito Regolamento, nel caso si verifichi parità di punti, l’assegnazione viene fatta alla Contrada che nei tre anni precedenti abbia raggiunto la somma più alta.Nel prezioso Masgalano, offerto dal Coordinamento addetti al Gruppo Piccoli e al Gruppo giovani delle Contrade e realizzato da Sara Cafarelli, l’omaggio al gioco più amato dai bambini senesi che, da generazioni, simulano la Carriera facendo rotolare le palline colorate come se fossero i cavalli che si sfidano per il Palio.Questi i nomi dei rappresentanti delle Contrade nella Commissione del Masgalano: Gabriele Boschi (Nobile Contrada dell’Aquila); Michele Pieri (Nobile Contrada del Bruco); Davide Burroni (Contrada della Chiocciola); Ferruccio Valacchi (Contrada Priora della Civetta); Federico Melai (Contrada del Drago); Simone Cantelli (Imperiale Contrada della Giraffa); Armando Angiolini (Contrada Sovrana dell’Istrice); Francesco Romei (Contrada del Leocorno); Giulio Bruni (Contrada della Lupa); Giacomo Oretti (Nobile Contrada del Nicchio); Alessandro Bianciardi (Nobile Contrada dell’Oca); Andrea Cancelli (Contrada Capitana dell’Onda); Andrea Gonnelli (Contrada della Pantera); Gabriele Bartali (Contrada della Selva); Lorenzo Lorenzini (Contrada della Tartuca); Marco Capannoli (Contrada della Torre); Luca Belardi (Contrada di Valdimontone).I misuratori di bandiere e tamburi sono stati Leonardo Del Porro (Selva) e Aldo Gessani (Torre).Istrice 345Lupa 345Bruco 344Chiocciola 342Civetta 342Aquila341Selva 339Giraffa 338,5Drago 337,5Onda 337Tartuca 334,5Leocorno 322Torre 322Nicchio 320Pantera 314Oca 310,5Valdimontone 295