Palio Straordinario, De Mossi: ''Ora basta! Non potete offendere Siena, le nostre tradizioni, la nostra cultura!''

Il testo integrale della conferenza stampa del sindaco di Siena, Luigi De Mossi

Si è tenuta alle 12 di oggi, presso la clinica veterinaria ''Il Ceppo'', la conferenza stampa con i giornalisti senesi del sindaco di Siena, Luigi De Mossi, a seguito di quanto accaduto nel corso del Palio straordinario, soprattutto in merito alle polemiche e agli accadimenti successivi alla morte del cavallo della Giraffa, Raol."Grazie per la vostra presenza. Siamo qui non per giustificarci di qualcosa, perchè Siena, l'Amministrazione comunale, anche quelle precedenti, soprattutto la città di Siena, la nostra municipalità, non ha bisogno di giustificarsi di alcunchè per quanto riguarda la nostra cultura, la nostra tradizione, la nostra Festa" ha esordito il primo cittadino."Siamo qui soltanto se qualcuno si vuole davvero documentare, non fare una gazzarra pubblicitaria su qualcosa che non puo' essere valutato da persone che non conoscono la nostra cultura, non conoscono le nostre tradizioni, si permettono di dare dei giudizi sulla nostra città, sulle nostre Amministrazioni, tutte le nostre Amministrazioni, anche quelle precedenti, che hanno sempre fatto sotto il profilo del Palio quello che potevano fare e soprattutto siamo leader mondiali per quanto riguarda la prevenzione degli animali, la prevenzione dei cavalli che sono amatissimi in questa città. Siamo qui proprio per dimostrare fattualmente quello che noi facciamo abitualmente.C'è qui la clinica veterinaria del Ceppo con la quale abbiamo una convenzione dal '93, una bellissima struttura attrezzattissima, una convenzione che tutela tutta la nostra festa, tutela tutti i soggetti che partecipano alla nostra festa.Come sapete noi abbiamo fatto con un anticipo di venti anni una serie di prevenzioni per quanto riguarda gli amatissimi cavalli. Sapete bene come funziona, non c'è bisogno che lo spieghi a voi - ha detto De Mossi rivolgendosi ai giornalisti della stampa locale - ma lo voglio spiegare a chi evidentemente non si è preso nemmeno la briga di valutare quello che fa Siena, quello che fa l'Amministrazione comunale, tutte le Amministrazioni comunali: voglio sottolineare questo aspetto perchè oggi qui c'è un discrimine tra quelli che vogliono bene a Siena e quelli che a Siena non vogliono bene, e soprattutto il discrimine è legato a un altro fatto: alla verità, e purtroppo qualche volta, non dico sempre, non dico nemmeno spesso, ma la verità urla più di tanta canea urlante che continua a offendere la nostra città. E la verità è una struttura magnifica, con cui abbiamo una convenzione, dei professionisti estremamente capaci, delle associazioni di cavallai molto amorevoli nei confronti degli animali.Noi abbiamo deciso dal 2000 di non prendere più i purosangue, il motivo è molto semplice: abbiamo cercato di selezionare dei soggetti mezzosangue anglo-arabi che avessero le caratteristiche morfologiche, di altezza al garrese, di misure che fossero adatti non solo per vincere il Palio ma anche per avere una resa, anche dal punto di vista della salute, assolutamete equilibrata.I cavalli sono fatti per correre, purtroppo questo è un dispiacere per tutta la città. Per tutta la città perchè l'altra sera se qualcuno si fosse degnato di essere qui al Ceppo come c'era primo cittadino subito dopo, avrebbe visto che i contradaioli della Giraffa erano dispiaciutissimi di quello che era successo.Per cui, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di pubblicità? Stiamo parlando di un Carosello? Solo per andare nelle televisioni nazionali, solo per andare su delle testate nazionali ed avere una visibilità che altrimenti nessuna altra manifestazione gli puo' dare.Se questo è l'obiettivo, bene, ci sono riusciti. Ma non pensino di venire ad aggredire la nostra città. La nostra città è una città compatta, i nostri cittadini sanno perfettamente quello che è stato fatto. Alla clinica vengono fatte le analisi, vengono fatte le radiografie, esiste una convenzione con il Consorzio che ha messo a disposizione un'autoambulanza veterinaria per portare i soggetti, purtroppo quando succede qualcosa, nella clinica.Il soggetto (riferendosi al cavallo della Giraffa Raol, ndr) è stato prontamente soccorso: è entrata un'autoambulanza in piazza con 30mila persone che erano lì tutte intorno nei tempi tecnici necessari, è stato portato qui assolutamente con velocità. E' dispiaciuto moltissimo, ripeto, c'erano tanti contradaioli della Giraffa che potevano benissimo continuare a guardare la nostra Festa e sono venuti qui! E questo è segno di amore, non certo di cattiveria. Non è che c'è stato un disinterese. Il priore Lombardini mi ha chiamato tre volte per sapere come stavano le cose e anche ieri ci siamo sentiti più volte ed era costernato di questo fatto. Ma non solo il priore Lombardini, tutti i priori!Quindi, signori miei, quando si parla di Siena, o vi documentate - non sto parlando dei presenti - oppure è meglio che taciate. Perchè dare informazioni sbagliate su una Festa che ha radici profondissime nella nostra cultura, che non è una sagra paesana - con tutto il rispetto per altre manifestazioni - significa non comprendere nulla di quello che è una tradizione secolare. Significa anche confondere il grano con l'olio e noi siamo il grano.Noi abbiamo preso delle iniziative. La famosa circolare Martini copia le nostre iniziative. Noi con vent'anni di anticipo abbiamo dettato delle regole che oggi vengono seguite dai Governi, qualunque Governo. Il che significa che l'attenzione che abbiamo dimostrato nei confronti dei nostri amatissimi cavalli è un'attenzione che ha meritato il rispetto e soprattutto è stata seguita anche dal Governo. Per cui questa storia ognuno è libero di interpretarla come vuole.Un'altra cosa. Offendere la città di Siena da ora in avanti comporterà delle responsabilità di vario genere e specie con cui mi confrontero' con l'ufficio legale del Comune.Non è tollerabile che persone che non sanno nulla, che non hanno mai visto questa manifestazione dal vero, che non si rendono conto dell'attenzione che c'è nelle stalle e da parte dei veterinari, da parte di questa clinica, che ringrazio per la disponibilità che ci sta dando stamani perchè siamo venuti a fare questa ''incursione'', significa non conoscere nulla delle nostre tradizioni.E la tradizione e la cultura dovrebbero essere un elemento fondamentale anche per chi dice di voler tutelare la salute degli animali, perchè senza la cultura, la tradizione e la storia non si puo' nemmeno parlare di quello che è stato un percorso legato al Protocollo, legato ad una visione della realtà assolutamente volta alla tutela degli animali.Abbiamo il pensionato in cui diversi soggetti vengono ricoverati o a fine carriera o quando l'infortunio, pur rimanendo ovviamente in salute, non sono più adatti alla Carriera. Abbiamo il pensionato di Radicondoli. Molti soggetti sono stati comprati, anche negli anni precedenti a questa Amministrazione, da parte dell'Amministrazione comunale che li ha ricoverati lì.Se questo significa voler male agli animali allora non vi è possibilità alcuna di far fare alcuna manifestazione sportiva. Perchè noi siamo più avanti degli altri, noi tuteliamo i nostri animali molto di più degli altri e soprattutto io sono qui per dire ora basta, avete avuto la vostra pubblicità, ora basta. Non potete offendere Siena, non potete offendere la nostra città, non potete offendere la nostra cultura. E' l'ora di farla finita!""Ho avuto molti messaggi di solidarietà da parte del Governo, da parte di vari soggetti, pero' non la voglio mettere sul piano politico. Qui siamo al di fuori. Siamo andati oltre. Qui c'è uno scrimine, un crinale in cui si vuole bene a Siena o non si vuole bene a Siena? Uno puo' pensare tutto il male possibile in termini politici dell'Amministrazione comunale che io rappresento in questo caso, ma oggi qui c'è da fare un fronte comune e il fronte comune è legato esclusivamente della nostra dignità e della nostra cultura. Quindi ringrazio tutti i politici, e non voglio fare nomi per non differenziare nessuno, ma la verità è che non mi interessa assolutamente l'aspetto politico di questa vicenda. Io sono la discontinuità politica per quanto riguarda le amministrazioni precedenti, ma sono la continuità amministrativa per quanto riguarda il ruolo di sindaco e quindi io devo dire che le amministrazioni precedenti, anche loro ovviamente con gli errori che facciamo tutti, non dico che loro hanno sbagliato, noi abbiamo fatto bene o cose del genere... anche loro hanno cercato la tutela di questa Festa. Se siamo arrivati a questo punto è frutto di una tradizione che è proseguita nel tempo."Io credo questo: che ognuno debba avere il suo ruolo e sapete mi sono già espresso sui fronteggiamenti, mi sono già espresso su tante cose. Lascio lavorare la Procura. Non voglio fare una battaglia difensiva, questa è una battaglia offensiva, non nei confronti della Procura, sia chiaro fino in fondo, per la quale ho il massimo rispetto, questa è una battaglia offensiva nel senso che non voglio offendere nessuno ma voglio evitare che ci offendano, voglio evitare che persone che non sanno di cosa si parla (se gli dite che cos'è il test Elisa forse pensano sia una cantante americana), non sanno che noi escludiamo qualunque soggetto anche se dimostra di avere una minima percentuale di antidolorifico"."Non ne ho la più pallida idea. Come sapete c'è il segreto istruttorio e io personalmente, a maggior ragione con il mio ruolo, non intendo assolutamente con un'azione di questo genere. Io credo che, mi sbagliero', scusatemi ma io di professione faccio l'avvocato penalista, credo che utilizzando le disposizioni di attuazione del Codice penale penso che ci siano degli ampi margini per valutare in un certo modo questa azione. Ma non è di mia competenza. Io difendo la città stamattina, le azioni penali lasciamole fare a chi ha l'obbligo di farle,"