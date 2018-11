Sarà in notturna, domani, sabato 3 novembre, il Corteo della Vittoria della Contrada della Tartuca, vincitrice del Palio Straordinario del 20 ottobre scorso dedicato al Centenario della Prima guerra mondiale, con Andrea Coghe detto Tempesta e Remorex scosso.Il Corteo partirà come da tradizione dalla Lizza, alle 19, per poi raggiungere Piazza del Campo con l'arrivo previsto per le 21.