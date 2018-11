Palii del 2 luglio e 16 agosto 2018: deliberate le sanzioni

La Giunta Comunale di Siena, nel pomeriggio di giovedì 29 novembre, ha deliberato le sanzioni relative ai Palii dello scorso 2 luglio e 16 agosto.A Luigi Bruschelli detto Trecciolino, fantino della Nobile Contrada del Nicchio è stata applicata la sanzione di una ammonizione.A Giosuè Carboni, detto Carburo, fantino della Contrada della Lupa non è stata applicata alcuna sanzione.Ad Andrea Chessa, detto Nappa II, fantino della Contrada della Tartuca è stata applicata la sanzione della squalifica per 6 Palii.A Giuseppe Zedde, detto Gingillo, fantino della Contrada del Valdimontone è stata applicata la sanzione della squalifica per 2 Palii.Alla Contrada della Chiocciola è stata applicata la sanzione di una censura.Alla Contrada della Lupa non è stata applicata nessuna sanzione.Alla Nobile Contrada del Nicchio è stata applicata la sanzione di due censure e una deplorazione.Alla Nobile Contrada dell’Oca è stata applicata la sanzione di una censura.Alla Contrada della Tartuca è stata applicata la sanzione della squalifica per 2 Palii.Alla Contrada di Valdimontone è stata applicata la sanzione di una deplorazione e una censura.Ad Antonio Siri, detto Amsicora, fantino della Contrada del Valdimontone, non è stata applicata nessuna sanzione.Alla Nobile Contrada del Nicchio è stata applicata la sanzione di una censura.