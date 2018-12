Spostata in Pescaia la manifestazione animalista

La manifestazione degli animalisti di domenica 9 dicembre, che era prevista in piazza Amendola, è stata spostata per ordine del questore di Siena, Costantino Capuano, in Parco dell'Unità d'Italia, nella zona dell'ex tiro a segno, in strada di Pescaia.La manifestazione, che si terrà in forma statica, si svolgerà dalle 12 alle 17.